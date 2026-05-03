Advertisement
trendingNow13202806
Hindi Newsक्रिकेट5 हार के बाद खुली KKR की नींद, SRH के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर को मैदान पर उतारा, बदल सकता है किस्मत!

5 हार के बाद खुली KKR की नींद, SRH के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर को मैदान पर उतारा, बदल सकता है किस्मत!

IPL 2026 में अपना पहला मुकाबला खेल रहे Manish Pandey ने मैदान पर उतरने से पहले ही स्पेशल क्लब में एंट्री ले ली है. वो दुनिया के सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने IPL के हर सीजन में कम से कम एक मैच खेला है. मनीष पांडे ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्पेशल क्लब में जगह बना ली है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 03, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Manish Pandey gets chance in IPL 2026 (PHOTO- @IPL/BCCI)
Manish Pandey gets chance in IPL 2026 (PHOTO- @IPL/BCCI)

KKR vs SRH: आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में केकेआर ने 2 बड़े बदलाव किए. इस सीजन 8 में से 5 मुकाबले हारने के बाद आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स की आंखें खुली और उन्होंने IPL इतिहास के पहले भारतीय शतकवीर को मैदान पर उतारने का फैसला किया. हम बात कर रहे हैं स्टार बल्लेबाज मनीष पांडे की, जिन्हें आईपीएल 2026 में पहली बार खेलने का मौका मिला है.

इस सीजन अपना पहला मुकाबला खेल रहे मनीष पांडे ने मैदान पर उतरने से पहले ही स्पेशल क्लब में एंट्री ले ली है. वो दुनिया के सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने IPL के हर सीजन में कम से कम एक मैच खेला है. मनीष पांडे ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्पेशल क्लब में जगह बना ली है.

मनीष पांडे बदलेंगे केकेआर की किस्मत?

दाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष पांडे IPL की शुरुआती सीजन से ही खेल रहे हैं. 2009 में उन्होंने मेगा इवेंट में ऐतिहासिक शतक जड़ा था. वो IPL में सेंचुरी ठोकने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे. उन्होंने ये कारनामा आरसीबी की तरफ से खेलते हुए किया था. 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में मनीष पांडे का अहम रोल रहा था. किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ हुए फाइनल में उन्होंने 50 गेंदों पर 94 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा सके जलवा

36 साल के मनीष पांडे ने आईपीएल में अब तक 3,942 रन बनाए हैं. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में कर्नाटक के खिलाड़ी ने कुछ खास कमाल नहीं किया. 2015 में उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था. उन्होंने देश के लिए 29 ODI और 39 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में उन्होंने सिडनी में खेले गए वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा. इसके बाद वो लगातार फ्लॉप रहे और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था.

फिन एलन की फिर वापसी

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार फिर न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिन एलन पर भरोसा जताया है. हालांकि, शुरुआती मैचों में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 में दोबारा मिले मौके पर फिन एलन खरे उतरते हैं या नहीं? हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने बल्ले से तहलका मचाया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में एलन ने 33 गेंद पर सेंचुरी जड़कर सनसनी मचाई थी. वो टी20 विश्व कप में सबसे तेज शतक ठोकने वाले खिलाड़ी हैं.

KKR vs SRH: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
Bengal Election Result 2026
बंगाल में 293 सीटों पर कल होगी गिनती, 1 सीट के लिए करना होगा इंतजार; जानें वजह
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
Mamata Banerjee
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
Indian Army
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
great nicobar project
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
west bengal election result
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
Delhi AC Blast
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
Delhi AC Blast
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें