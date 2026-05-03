5 हार के बाद खुली KKR की नींद, SRH के खिलाफ सबसे बड़े मैच विनर को मैदान पर उतारा, बदल सकता है किस्मत!

IPL 2026 में अपना पहला मुकाबला खेल रहे Manish Pandey ने मैदान पर उतरने से पहले ही स्पेशल क्लब में एंट्री ले ली है. वो दुनिया के सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने IPL के हर सीजन में कम से कम एक मैच खेला है. मनीष पांडे ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्पेशल क्लब में जगह बना ली है.
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KKR vs SRH: आईपीएल 2026 के 45वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में केकेआर ने 2 बड़े बदलाव किए. इस सीजन 8 में से 5 मुकाबले हारने के बाद आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स की आंखें खुली और उन्होंने IPL इतिहास के पहले भारतीय शतकवीर को मैदान पर उतारने का फैसला किया. हम बात कर रहे हैं स्टार बल्लेबाज मनीष पांडे की, जिन्हें आईपीएल 2026 में पहली बार खेलने का मौका मिला है.
इस सीजन अपना पहला मुकाबला खेल रहे मनीष पांडे ने मैदान पर उतरने से पहले ही स्पेशल क्लब में एंट्री ले ली है. वो दुनिया के सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने IPL के हर सीजन में कम से कम एक मैच खेला है. मनीष पांडे ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्पेशल क्लब में जगह बना ली है.
दाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष पांडे IPL की शुरुआती सीजन से ही खेल रहे हैं. 2009 में उन्होंने मेगा इवेंट में ऐतिहासिक शतक जड़ा था. वो IPL में सेंचुरी ठोकने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे. उन्होंने ये कारनामा आरसीबी की तरफ से खेलते हुए किया था. 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में मनीष पांडे का अहम रोल रहा था. किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ हुए फाइनल में उन्होंने 50 गेंदों पर 94 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी.
36 साल के मनीष पांडे ने आईपीएल में अब तक 3,942 रन बनाए हैं. हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट में कर्नाटक के खिलाड़ी ने कुछ खास कमाल नहीं किया. 2015 में उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था. उन्होंने देश के लिए 29 ODI और 39 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में उन्होंने सिडनी में खेले गए वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा. इसके बाद वो लगातार फ्लॉप रहे और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था.
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बार फिर न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिन एलन पर भरोसा जताया है. हालांकि, शुरुआती मैचों में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 में दोबारा मिले मौके पर फिन एलन खरे उतरते हैं या नहीं? हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने बल्ले से तहलका मचाया था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में एलन ने 33 गेंद पर सेंचुरी जड़कर सनसनी मचाई थी. वो टी20 विश्व कप में सबसे तेज शतक ठोकने वाले खिलाड़ी हैं.
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा