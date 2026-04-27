'गुस्से में जोर से जमीन पर....' BCCI के हत्थे चढ़ गया KKR का बल्लेबाज, IPL 2026 के बीच सुनाई बड़ी सजा

IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया. इस मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के एक युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ने मैदान पर ऐसी हरकत कर दी, जिसकी वजह से वह BCCI के हत्थे चढ़ गया है. IPL 2026 के बीच में BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस क्रिकेटर को बड़ी सजा सुनाई है.
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IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया. इस मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के एक युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ने मैदान पर ऐसी हरकत कर दी, जिसकी वजह से वह BCCI के हत्थे चढ़ गया है. IPL 2026 के बीच में BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस क्रिकेटर को बड़ी सजा सुनाई है. बता दें कि रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को जीत के लिए 2 रन का टारगेट दिया. जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिंकू सिंह के बल्ले से निकले चौके के साथ पहली ही गेंद पर जीत हासिल कर ली.
BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. BCCI ने इसके साथ ही अंगकृष रघुवंशी के खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा है. रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच हुए मुकाबले में अंगकृष रघुवंशी को IPL कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की पारी के दौरान पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के कारण आउट दे दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने मैदान पर ही अपनी नाराजगी जाहिर की थी.
(@rohitfc58737) April 26, 2026
अंगकृष रघुवंशी ने पवेलियन लौटते हुए गुस्से में जोर से जमीन पर बल्ला मारा था और अपना हेलमेट बाउंड्री लाइन के पास फेंक दिया था. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का खेमा भी अंपायर के फैसले से काफी नाखुश दिखाई दिया था. टीम के हेड कोच अभिषेक नायर को भी गुस्से में अंपायर्स संग बातचीत करते हुए देखा गया था. दरअसल, प्रिंस यादव की गेंद पर अंगकृष रघुवंशी मिड-ऑन की तरफ शॉट खेलकर रन लेने के लिए दौड़े थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े कैमरून ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया था.
अपना विकेट बचाने के लिए अंगकृष रघुवंशी ने डाइव लगाई थी, लेकिन तभी फील्डर ने भी गेंद को स्टंप की तरफ थ्रो किया था. थ्रो सीधा अंगकृष रघुवंशी के पैर में आकर लगा था, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत और बाकी खिलाड़ियों ने अपील की थी. मैदानी अंपायर्स ने थर्ड अंपायर की मदद ली थी, जिसके बाद अंगकृष रघुवंशी को 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड'(फील्डिंग में बाधा पहुंचाने) का दोषी मानते हुए उन्हें आउट करार दे दिया था. अंगकृष रघुवंशी IPL में 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के कारण आउट दिए जाने वाले चौथे बल्लेबाज बने. उनसे पहले अमित मिश्रा, रवींद्र जडेजा और युसूफ पठान को भी इस नियम के तहत आउट दिया जा चुका है. अंगकृष रघुवंशी इस मुकाबले में 8 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए.
आईपीएल ने बयान जारी करते हुए कहा, 'कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विकेटकीपर-बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल एक को तोड़ने की वजह से उन्हें एक डिमेरिट प्वाइंट भी मिला है. अंगकृष रघुवंशी को IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है. यह घटना 5वें ओवर में हुई, जब ‘ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड’ के लिए आउट दिए जाने के बाद अंगकृष रघुवंशी ने गुस्से में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर मारा और बाद में उसी तरह अपना हेलमेट डगआउट में फेंक दिया. अंगकृष रघुवंशी ने अपनी गलती मानते हुए मैच रेफरी की सजा को मान लिया है.'