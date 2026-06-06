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IND vs AFG: गावस्कर-सहवाग और कौन-कौन? केएल राहुल ने दिग्गजों की रिकॉर्ड लिस्ट में दी दस्तक, ऐसा करने वाले चौथे ओपनर

IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली. साई सुदर्शन उम्मीदों पर खरे उतरे और 81 रन की पारी खेली, वहीं स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने भी शतक ठोका और दिग्गजों की लिस्ट में धांसू एंट्री मार ली है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 06, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:56 PM IST
IND vs AFG: गावस्कर-सहवाग और कौन-कौन? केएल राहुल ने दिग्गजों की रिकॉर्ड लिस्ट में दी दस्तक, ऐसा करने वाले चौथे ओपनर
Image Credit: KL Rahul (BCCI)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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