IND vs AFG: गावस्कर-सहवाग और कौन-कौन? केएल राहुल ने दिग्गजों की रिकॉर्ड लिस्ट में दी दस्तक, ऐसा करने वाले चौथे ओपनर

IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली. साई सुदर्शन उम्मीदों पर खरे उतरे और 81 रन की पारी खेली, वहीं स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने भी शतक ठोका और दिग्गजों की लिस्ट में धांसू एंट्री मार ली है. राहुल ने अपने टेस्ट करियर की 12वीं सेंचुरी ठोकी, ये उनका 68वां टेस्ट मैच था. अब बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में केएल राहुल का नाम ऊपर आ चुका है.