IND vs AFG: गावस्कर-सहवाग और कौन-कौन? केएल राहुल ने दिग्गजों की रिकॉर्ड लिस्ट में दी दस्तक, ऐसा करने वाले चौथे ओपनर

IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली. साई सुदर्शन उम्मीदों पर खरे उतरे और 81 रन की पारी खेली, वहीं स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने भी शतक ठोका और दिग्गजों की लिस्ट में धांसू एंट्री मार ली है. राहुल ने अपने टेस्ट करियर की 12वीं सेंचुरी ठोकी, ये उनका 68वां टेस्ट मैच था. अब बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में केएल राहुल का नाम ऊपर आ चुका है.
टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल 24 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद साई सुदर्शन और केएल राहुल के बीच शानदार शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली. सुदर्शन ने 81 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाया जबकि राहुल ने 165 गेंद में 11 चौकों की मदद से 100 रन की पारी खेली. उन्होंने टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर टेस्ट में 11वां शतक ठोका है.
अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि भारत की तरफ से बतौर ओपनर टेस्ट फॉर्मेट में किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा शतक ठोके हैं. इस लिस्ट में नंबर-1 पर दिग्गज सुनील गावस्कर का नाम है, उन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए टे्ट में बतौर ओपनर 33 शतकीय पारियां खेलीं. वहीं, दूसरा नाम वीरेंद्र सहवाग का है, जिन्होंने 22 शतक बतौर ओपनर ठोके हैं.
केएल राहुल ने मुरली विजय के रिकॉर्ड पर ग्रहण लगा दिया है. अब वह बतौर ओपनर भारत के लिए अगले टेस्ट में एक और शतक ठोकते हैं तो मुरली विजय की बराबरी कर लेंगे. बात करें मैच की तो शुभमन गिल भी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए हैं. भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर ही 350 रन का आंकड़ा पार कर लिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि पहली पारी में टीम इंडिया बोर्ड पर कितने रन लगाने में कामयाब होती है.
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33 - सुनील गावस्कर (203)
22 - वीरेंद्र सहवाग (168)
12 - मुरली विजय (100)
11 - केएल राहुल (101)*