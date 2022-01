सेलेक्टर्स ने पहले ही किया साफ, Rohit Sharma के बाद ये खिलाड़ी बनेगा टीम का परमानेंट कप्तान

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान हो चुका है. भारत को अफ्रीकी टीम के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. इस टूर के लिए रोहित शर्मा को चोट की वजह से आराम दिया गया है. अब चीफ सेलेक्टर्स ने पहले ही साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा के बाद ये खिलाड़ी टीम इंडिया का परमानेंट कप्तान बनेगा. आइए जानते हैं. इस खिलाड़ी के बारे में.

चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने पहले ही साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा के बाद केएल राहुल को टीम इंडिया का परमानेंट कैप्टन बनाया जाएगा. पीटीआई के मुताबिक चेतन शर्मा ने कहा कि हम केएल राहुल को कप्तानी के लिए तैयार करना चाहते हैं. उन्होंने कप्तान के तौर पर खुद को साबित किया है और राहुल के अंदर कप्तानी के सारे गुण मौजूद हैं. राहुल बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं.

We are looking to groom KL Rahul for captaincy. He has proved his leadership qualities: Chief selector Chetan Sharma

