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Hindi Newsक्रिकेटIPL में गरजे केएल राहुल, डिविलियर्स-विराट सभी को छोड़ दिया पीछे, रिकॉर्ड-बुक में दर्ज हुआ नाम

IPL में गरजे केएल राहुल, डिविलियर्स-विराट सभी को छोड़ दिया पीछे, रिकॉर्ड-बुक में दर्ज हुआ नाम

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने IPL में इतिहास रच दिया है. केएल राहुल ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 42 गेंद पर 56 रन की पारी खेली. केएल राहुल ने 133.33 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 छक्के और 1 चौके लगाए. केएल राहुल ने अपनी इस पारी के दौरान एबी डिविलियर्स, शिखर धवन और विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 18, 2026, 09:17 AM IST
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IPL में गरजे केएल राहुल, डिविलियर्स-विराट सभी को छोड़ दिया पीछे, रिकॉर्ड-बुक में दर्ज हुआ नाम

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने IPL में इतिहास रच दिया है. केएल राहुल ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 42 गेंद पर 56 रन की पारी खेली. केएल राहुल ने 133.33 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 छक्के और 1 चौके लगाए. केएल राहुल ने अपनी इस पारी के दौरान एबी डिविलियर्स, शिखर धवन और विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

राहुल ने तोड़ा डिविलियर्स और कोहली का महारिकॉर्ड

केएल राहुल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. केएल राहुल ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 9वीं बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली. इससे पहले, यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 8 बार 50 से अधिक रनों की पारी खेली है. इस लिस्ट में शिखर धवन (7) और विराट कोहली (7) संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर काबिज हैं.

IPL में गरजे केएल राहुल

राजस्थान रॉयल्स से मिले 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 10.1 ओवर में 105 रन जोड़े. राहुल अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 42 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और 3 छक्कों की मदद से 56 रन बनाए. वहीं, अभिषेक ने 31 गेंदों में 51 रनों का योगदान दिया. अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 34 रनों की नाबाद पारी खेली, तो आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 5 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाते हुए डीसी को 19.2 ओवर में 5 विकेट से जीत दिलाई.

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रिकॉर्ड-बुक में दर्ज हुआ नाम

इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 193 रन लगाए. आरआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही और यशस्वी जायसवाल महज 12 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, वैभव सूर्यवंशी अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 21 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए. वहीं, ध्रुव जुरेल ने 40 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली.

दिल्ली ने राजस्थान को हराया

कप्तान रियान पराग ने सिर्फ 26 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाए. अपनी इस पारी के दौरान रियान ने 3 चौके और 5 छक्के लगाए. गेंदबाजी में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि लुंगी एनगिडी ने 24 रन खर्च करके 2 विकेट झटके. दिल्ली कैपिटल्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया. दिल्ली कैपिटल्स को मिली जीत में केएल राहुल ने बल्ले से अहम योगदान दिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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