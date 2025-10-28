पाकिस्तान के खिलाफ शतक... फिर क्यों केएल राहुल को कोच से पड़ी डांट? स्टार बल्लेबाज ने अब किया खुलासा

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी एक यादगार पारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने 2023 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ठोककर कमबैक किया था. पाकिस्तान के खिलाफ शतक आया और उनकी खूब तारीफ हुई, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ उनसे खुश नहीं थे. केएल राहुल को कोच की डांट का सामना करना पड़ा था. अब इसकी वजह क्या थी इसका खुलासा उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर किया है.

क्यों खुश नहीं थे राहुल द्रविड़?

राहुल ने 2 स्लोगर्स यूट्यूब शो पर बात करते हुए बताया कि द्रविड़ ने उनसे पूछा था कि उन्होंने सेलिब्रेशन के दौरान ड्रेसिंग रूम की तरफ पीठ क्यों की, इस बात से वह नाराज हो गए थे. राहुल ने याद करते हुए कहा, 'ड्रेसिंग रूम इस तरफ था, और मैंने सेलिब्रेशन करते समय उसकी तरफ पीठ कर ली थी. हमारे कोच राहुल द्रविड़ थोड़े नाराज़ थे और उन्होंने पूछा कि मैंने ड्रेसिंग रूम की तरफ पीठ क्यों की.'

क्या बोले केएल राहुल?

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उनसे कहा, 'नहीं सर, मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था.' उन महीनों में जब मैं चोट की वजह से बाहर था, मैंने इस सेलिब्रेशन के बारे में एक सपना देखा था. एक स्टैच्यू पोज जैसा. यह सिर्फ मेरा नहीं था. ऐसा लगा जैसे यह सबका थाय. इसीलिए यह सेलिब्रेशन मेरे लिए इतना खास है.' राहुल ने अपने उस दौर पर उतार-चढ़ाव पर भी बात की.

केएल राहुल ने इंजरी को किया याद

राहुल ने माना कि 2023 उनके करियर के सबसे मुश्किल सालों में से एक था. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक IPL मैच के दौरान उन्हें जांघ में गंभीर चोट लगी थी. उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'ओह हाँ, यह 2023 था. एक बहुत, बहुत बुरा साल. हर सुबह, मैं उठता था और खुद से एक ही बात कहता था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। इसी तरह मैंने खुद को मोटिवेट रखा और आगे बढ़ता रहा.'