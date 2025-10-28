Advertisement
trendingNow12978807
Hindi Newsक्रिकेट

पाकिस्तान के खिलाफ शतक... फिर क्यों केएल राहुल को कोच से पड़ी डांट? स्टार बल्लेबाज ने अब किया खुलासा

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी एक यादगार पारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने 2023 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ठोककर कमबैक किया था. पाकिस्तान के खिलाफ शतक आया और उनकी खूब तारीफ हुई, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ उनसे खुश नहीं थे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KL Rahul
KL Rahul

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने अपनी एक यादगार पारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने 2023 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ठोककर कमबैक किया था. पाकिस्तान के खिलाफ शतक आया और उनकी खूब तारीफ हुई, लेकिन कोच राहुल द्रविड़ उनसे खुश नहीं थे. केएल राहुल को कोच की डांट का सामना करना पड़ा था. अब इसकी वजह क्या थी इसका खुलासा उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर किया है. 

क्यों खुश नहीं थे राहुल द्रविड़?

राहुल ने 2 स्लोगर्स यूट्यूब शो पर बात करते हुए बताया कि द्रविड़ ने उनसे पूछा था कि उन्होंने सेलिब्रेशन के दौरान ड्रेसिंग रूम की तरफ पीठ क्यों की, इस बात से वह नाराज हो गए थे. राहुल ने याद करते हुए कहा, 'ड्रेसिंग रूम इस तरफ था, और मैंने सेलिब्रेशन करते समय उसकी तरफ पीठ कर ली थी. हमारे कोच राहुल द्रविड़ थोड़े नाराज़ थे और उन्होंने पूछा कि मैंने ड्रेसिंग रूम की तरफ पीठ क्यों की.'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले केएल राहुल?

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उनसे कहा, 'नहीं सर, मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था.' उन महीनों में जब मैं चोट की वजह से बाहर था, मैंने इस सेलिब्रेशन के बारे में एक सपना देखा था. एक स्टैच्यू पोज जैसा. यह सिर्फ मेरा नहीं था. ऐसा लगा जैसे यह सबका थाय. इसीलिए यह सेलिब्रेशन मेरे लिए इतना खास है.' राहुल ने अपने उस दौर पर उतार-चढ़ाव पर भी बात की.

ये भी पढ़ें.. 2 मैच और 15 विकेट... शमी ने उड़ाई अजीत अगरकर की नींद, अफ्रीका सीरीज में मजबूरन देना पड़ेगा मौका

केएल राहुल ने इंजरी को किया याद

राहुल ने माना कि 2023 उनके करियर के सबसे मुश्किल सालों में से एक था. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एक IPL मैच के दौरान उन्हें जांघ में गंभीर चोट लगी थी. उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी. उन्होंने याद करते हुए कहा, 'ओह हाँ, यह 2023 था. एक बहुत, बहुत बुरा साल. हर सुबह, मैं उठता था और खुद से एक ही बात कहता था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। इसी तरह मैंने खुद को मोटिवेट रखा और आगे बढ़ता रहा.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

KL Rahul

Trending news

वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
coal scam
वह 'धमाकेदार फाइल' जिसने खोला 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला, हिल गई थी UPA सरकार
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग