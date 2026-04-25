दिल्ली में आया KL Rahul नाम का तूफान, उड़ा दिए सारे पुराने रिकॉर्ड्स, अभिषेक-तिलक को पीछे छोड़ बदला T20 का इतिहास

KL Rahul 152 Runs Against Punjab Kings: पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रनों की तबाही मचाकर केएल राहुल ने अभिषेक शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. राहुल अब भारत की तरफ से आईपीएल में किसी मैच में उच्चतम स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. अभिषेक ने 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ ही 141 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा केएल राहुल ने तिलक वर्मा के बड़े रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया.
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KL Rahul 152 Runs Against Punjab Kings: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने 152 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए. अरुण जेटली स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश करते हुए राहुल ने पंजाब के गेंदबाजों के खिलाफ धागे खोल दिए. पहले तो उन्होंने 47 गेंदों पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया और उसके बाद भी धुनाई जारी रखते हुए कई कीर्तिमान बना डाले. केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. ये IPL करियर में उनकी छठी सेंचुरी है.
पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रनों की तबाही मचाकर केएल राहुल ने अभिषेक शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. राहुल अब भारत की तरफ से आईपीएल में किसी मैच में उच्चतम स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. अभिषेक ने 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ ही 141 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा केएल राहुल ने तिलक वर्मा के बड़े रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया.
केएल राहुल की तूफानी पारी में अभिषेक शर्मा के साथ-साथ तिलक वर्मा का महारिकॉर्ड भी चकनाचूर हो गया. राहुल अब टी20 मैच में भारत की तरफ से सबसे उच्चतम स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये कीर्तिमान तिलक वर्मा के नाम था, जिन्होंने मेघालय के खिलाफ 151 रन बनाए थे.
152* - केएल राहुल बनाम पीबीकेएस
151 - तिलक वर्मा बनाम मेघालय
148 - अभिषेक शर्मा बनाम बंगाल
147 - श्रेयस अय्यर बनाम सिक्किम
146* - पुनित बिष्ट बनाम मिजोरम
144 - वैभव सूर्यवंशी बनाम यूएई
141 - अभिषेक शर्मा बनाम पीबीकेएस
आईपीएल के इतिहास में किसी मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड आरसीबी के पूर्व स्टार खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम है. 2011 में उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बल्ले से धमाका करते हुए 175 रनों की करिश्माई पारी खेली थी. इसके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व धाकड़ ओपनर ब्रेंडन मैकुलम का नंबर है, जिन्होंने 2008 में आईपीएल के पहले मैच में ही 158 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. 150+ रन बनाने वाले इस स्पेशल क्लब में अब केएल राहुल की एंट्री हो गई है.
175* - क्रिस गेल (आरसीबी) बनाम पीडब्ल्यूआई, बेंगलुरु, 2013
158* - ब्रेंडन मैकुलम (केकेआर) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2008
152* - केएल राहुल (डीसी) बनाम पीबीकेएस, दिल्ली, 2026
141 - अभिषेक शर्मा (एसआरएच) बनाम पीबीकेएस, हैदराबाद, 2025
140* - क्विंटन डी कॉक (केकेआर) बनाम एलएसजी, मुंबई डीवाईपी, 2022