जरूरत पड़ी तो सीनियर्स को... केएल राहुल ने मान ली गलती, SA के खिलाफ ODI सीरीज से पहले दे दिया बड़ा बयान

KL Rahul Press Conference: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है. रविवार (30 नवंबर) को रांची में होने वाले मैच से पहले स्टैंड-इन कप्तान केएल राहुल ने बड़ा बयान दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. कोलकाता और गुवाहाटी में हुए मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेलने में असमर्थ दिखे. रांची में होने वाले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल ने स्वीकार किया कि घरेलू मैदान पर स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन चिंताजनक है.

केएल राहुल ने ये भी माना कि टीम इंडिया के बल्लेबाज पहले से ही इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि एक समय पर भारतीय टीम स्पिनरों के खिलाफ दुनियाभर में सबसे बेहतर खेल दिखाती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से हाल बद से बदतर हो गया है.

केएल राहुल ने मान ली गलती

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैं आपको कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकता। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम स्पिनरों को ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं। हम समझते हैं और मानते हैं कि यह हमारे खेल का एक हिस्सा है और हम स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बेहतर नहीं खेल पा रहे हैं। आपने (सुनील) गावस्कर सर के इस मुद्दे पर बोलने की बात कही - हम उनसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ हमें क्या बेहतर करना होगा. हम पहले से ही सुधार के तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह रातोंरात हो जाएगा।''

Add Zee News as a Preferred Source

'जरूरत पड़ी तो सीनियर्स से मांगेंगे मदद'

स्पिन के चंगुल से बाहर कैसे निकले? इसपर और बातचीत करते हुए केएल राहुल ने कहा कि हमें कौन से तकनीकी बदलाव करने की जरूरत है? ये वो चीजें हैं जिनके जवाब हम व्यक्तिगत रूप से ढूंढने और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम बस इतना ही कर सकते हैं और हम स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते थे। इसलिए, शायद हम उन खिलाड़ियों और अपने सीनियर्स से संपर्क करें और उनसे सीखने की कोशिश करें।

ये भी पढ़ें: 192 का औसत 2 शतक... धोनी के शहर में गर्दा उड़ाते हैं विराट कोहली, रिकॉर्ड देख SA के खेमे में मच जाएगी खलबली