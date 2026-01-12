Advertisement
trendingNow13071673
Hindi Newsक्रिकेटछक्के के साथ ध्वस्त हुआ इतिहास, राहुल ने छीना कोहली का ताज, निशाने पर कैप्टन कूल का प्रचंड रिकॉर्ड

छक्के के साथ ध्वस्त हुआ इतिहास, राहुल ने छीना कोहली का ताज, निशाने पर कैप्टन कूल का प्रचंड रिकॉर्ड

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत के साथ आगाज किया. जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली. कोहली ने शानदार 93 रनों की आतिशी पारी खेली. राहुल ने विराट कोहली का ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है साथ ही अब उनके निशाने पर भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का प्रचंड रिकॉर्ड है.देखना दिलचस्प होगा राहुल ऐसा कर पाते हैं या नहीं…

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KL Rahul
KL Rahul

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में शानदार जीत के साथ आगाज किया. जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली. कोहली ने शानदार 93 रनों की आतिशी पारी खेली. वह अपने शतक की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अपना विकेट दे बैठे. हालांकि, गिल और अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने जीत की भूमिका लिख दी थी. गौरतलब है कि विराट कोहली के अलावा इस मैच में एक जबरदस्त कारनामा टीम इंडिया के धमाकेदार विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल ने किया है. राहुल ने विराट कोहली का ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है साथ ही अब उनके निशाने पर भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का प्रचंड रिकॉर्ड है.देखना दिलचस्प होगा राहुल ऐसा कर पाते हैं या नहीं…

आखिरी के ओवरों में किया कारनामा
दरअसल, हम बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्सेज लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में. इस मामले में नंबर 1 पर भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम शुमार है. हालांकि इसी बीच लोकेश राहुल ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बता दें कि राहुल ने 21 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के लगाए. उन्होंने ये सभी बाउंड्री 49वें ओवर के आखिरी गेंद पर लगाई. उन्होंने बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में मैच खत्म किया. विनिंग सिक्स लगाते ही राहुल कोहली से आगे निकल गए.

तोड़ दिया कोहली का रिकॉर्ड
बता दें कि वनडे क्रिकेट में विनिंग सिक्स सबसे ज्यादा बार लगाने का रिकॉर्ड धोनी के नाम पर है. कल तक कोहली इस मामले में नंबर 2 पर थे, लेकिन राहुल ने छक्का जड़ते हुए कोहली के 5 बार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. राहुल 6 बार ऐसा कर चुके हैं.  इसी के साथ वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए वह ऐसा कर पाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नंबर 1 पर कैप्टन कूल
इस फेहरिस्त में नंबर 1 पर टीम इंडिया के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 9 बार विनिंग सिक्स के साथ काबिज हैं.धोनी के आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं हैं. अब दूसरे पायदान पर केएल राहुल का नाम है. वहीं तीसरे और आखिरी पायदान पर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम शुमार है.

ये भी पढ़ें: डेली का रूटीन…,’ पूर्व हेड कोच ने की विराट कोहली की जमकर तारीफ, गिल को बताया ब्लू प्रिंट 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

KL RahulVirat Kohli

Trending news

महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
PSLV C62
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद