Add Zee Business As A Preferred Source
App

IND vs AFG: केएल राहुल 105 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, द्रविड़ और धोनी के महान क्लब में होगी एंट्री

केएल राहुल अगर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में कम से कम 105 रन बनाते हैं, तो वह राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी के बाद वनडे में डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 2000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 13, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:33 PM IST
IND vs AFG: केएल राहुल 105 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, द्रविड़ और धोनी के महान क्लब में होगी एंट्री

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब 44 साल के पिता की नौकरी गई, तब बेटी ने जो किया... पूरी दुनिया कर रही है सलाम
motivational story14 min ago
2
IND vs AFG18 min ago
3
NEET Re-Exam 202619 min ago
4
S Vijayadharani20 min ago
5
Hobby Tribe startup23 min ago