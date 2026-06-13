IND vs AFG 1st ODI: भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल अफगानिस्तान के खिलाफ धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में आज होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान एक महारिकॉर्ड बना सकते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में 105 रन बनाते ही विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा. विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इसी के साथ ही पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ के महान क्लब में शामिल हो जाएंगे.
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (13 जून) से होने जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच आज (13 जून) को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. 34 साल के दाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.
केएल राहुल अगर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में कम से कम 105 रन बनाते हैं, तो वह राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी के बाद वनडे में डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 2000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बन जाएंगे. राहुल द्रविड़ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय थे. राहुल द्रविड़ ने 1999 और 2004 के बीच भारत के डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 73 वनडे मैचों में 2300 रन बनाए थे. वहीं, महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 से 2019 तक भारत के डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 347 वनडे मैचों की 294 पारियों में 10,599 रन बनाए थे.
1. महेंद्र सिंह धोनी - 10599 रन
2. राहुल द्रविड़ - 2300 रन
3. केएल राहुल - 1895 रन
4. नयन मोंगिया - 1272 रन
5. ऋषभ पंत - 714 रन
6. किरण मोरे - 563 रन
केएल राहुल के नाम अभी डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 54 वनडे मैचों की 48 पारियों में 1895 रन हैं. डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वनडे में केएल राहुल का बल्लेबाजी औसत 57.42 है, जो इस रोल में खेलने वाले और कम से कम 10 वनडे पारियां खेलने वाले सभी खिलाड़ियों में तीसरा सबसे अधिक औसत है. वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा के नाम है.
कुमार संगकारा ने 2000 से 2015 के बीच श्रीलंका के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 360 वनडे मैच खेले और 13,341 रन बनाए. वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में कुमार संगकारा के बाद महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है. महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 350 वनडे मैचों में 10,773 रन बनाए, जिसमें भारत के लिए 347 मैच और एशिया XI के लिए तीन मैच शामिल हैं. कुमार संगकारा और महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के ऐसे दो ही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं.