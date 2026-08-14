जिस रिकॉर्ड को बनाने में गौतम गंभीर को लगे 12 साल, अब वो चुटकियों में होगा ध्वस्त, इतिहास रचने से सिर्फ 2 रन दूर केएल राहुल

India vs Sri Lanka: टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल जब श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने उतरेंगे, तो उनके निशाने पर पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा. गौतम गंभीर ने 12 साल तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली थी. गौतम गंभीर टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच भी हैं. गौतम गंभीर ने 3 नवंबर 2004 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वहीं, भारत के इस बाएं हाथ के पूर्व ओपनर ने 9 नवंबर 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट और इंटरनेशनल मैच खेला था.
श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त 2026 से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल अगर दो रन बना लेते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. केएल राहुल इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर को पीछे छोड़ देंगे. केएल राहुल ने भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों में अभी तक 36.42 की औसत के साथ 4153 रन बनाए हैं. केएल राहुल ने इस दौरान 12 शतक और 20 अर्धशतक जमाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल का बेस्ट स्कोर 199 रन है.
गौतम गंभीर की बात करें तो उन्होंने नवंबर 2004 से लेकर नवंबर 2016 तक भारत के लिए 58 टेस्ट मैचों में 41.95 की औसत के साथ 4154 रन बनाए थे. गौतम गंभीर ने अपने टेस्ट करियर में 9 शतक और 22 अर्धशतक लगाए थे. गौतम गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 206 रन रहा है. अगर केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में 2 रन और बना लेते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में गौतम गंभीर से आगे निकल जाएंगे.
26 दिसंबर 2014 को भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले केएल राहुल टेस्ट टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं और उन पर श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में बड़ी जिम्मेदारी होगी. केएल राहुल ने तीन टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की है. डेब्यू के बाद केएल राहुल टेस्ट टीम के रेगुलर सदस्य बन गए और साल 2022 में लीडरशिप ग्रुप में भी शामिल हुए. खराब फॉर्म के कारण टीम मैनेजमेंट को उन्हें 2023 में प्लेइंग XI से बाहर करना पड़ा और उपकप्तानी से भी हटाना पड़ा. तीन साल बाद, उन्हें फिर से उपकप्तान बनाया गया.
भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर सबसे ऊपर हैं. 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में 15921 रनों के साथ अपना करियर समाप्त किया था. दुनिया का कोई अन्य बल्लेबाज अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 15000 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है. सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 13265 रनों के साथ राहुल द्रविड़ दूसरे स्थान पर हैं. राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ही ऐसे दो भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट और वनडे में दोनों ही फॉर्मेट्स में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं. सुनील गावस्कर, जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे, उन्होंने 122 मैचों में 10,122 रन बनाए. चौथे स्थान पर रहे विराट कोहली ने अपने करियर में 9,230 रन बनाए, जबकि पांचवें स्थान पर रहे वीवीएस लक्ष्मण ने 8,781 रन बनाए.