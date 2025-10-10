2003 रन.. रोहित-कोहली की लिस्ट में शामिल हुए केएल राहुल, ऐसा कारनामा करने वाले 8वें बल्लेबाज

KL Rahul: टेस्ट फॉर्मेट में केएल राहुल इस साल बल्ले से शानदार नजर आए हैं. उन्होंने इंग्लैंड टूर पर टीम इंडिया के लिए एक बाद एक बहुमूल्य पारियों को अंजाम दिया और सीरीज को 2-2 से ड्रॉ कराने में बहुमूल्य योगदान दिया. अब राहुल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली थी. अब वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आ चुके हैं.

38 रन पर आउट हुए राहुल

केएल राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 38 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. इसी के साथ उन्होंने डब्लूटीसी में 2000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत के लिए इस मामले में नंबर-1 पर ऋषभ पंत हैं जिन्होंने 38 मैच में 2731 रन ठोके हैं. इस दौरान पंत के बल्ले से 6 शतकीय पारियां जबकि 16 फिफ्टी देखने को मिली. दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिनके नाम 40 मैच में 2716 रन दर्ज हैं, उनके नाम एक दोहरा शतक भी है. उन्होंने 9 शतक जबकि 8 फिफ्टी जमाई हैं.

चौथे नंबर पर विराट

अब सवाल है कि विराट कोहली किस नंबर पर हैं. विराट कोहली का नाम शुभमन गिल के बाद है जो तीसरे नंबर पर हैं. गिल ने 39 मैच में 2697 रन बनाए हैं और रोहित के बराबर ही शतक और अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. विराट कोहली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक कुल 46 मैच खेले जिसमें 2617 रन बनाए. अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है.

टीम इंडिया की जोरदार शुरुआत

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शुरुआत की थी. केएल राहुल के विकेट के बाद यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने मैदान पर खूंटा गाड़ा और वेस्टइंडीज की टीम को विकेट के लिए तरसा दिया. दोनों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली. साई सुदर्शन भी शानदार पारी खेलते नजर आए.