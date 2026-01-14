KL Rahul ने मिटा दिया बड़ा कलंक! राजकोट में किया ऐसा करिश्मा, जो सचिन-कोहली 102 शतक मारकर भी नहीं कर सके

KL Rahul ODI Century in Rajkot: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में जब टीम इंडिया संकट में थी, तब केएल राहुल ने शानदार शतक जड़कर बता दिया कि क्यों उन्होंने 'संकटमोचक' कहा जाता है. स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ने 112 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया. राहुल ने इसके साथ ही सालों से चले आ रहे अभिशाप का अंत भी कर दिया है. जी हां, केएल राहुल ना सिर्फ 2026 में भारत के पहले शतकवीर बने हैं, बल्कि वो राजकोट में वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे धुरंधर भी राजकोट में सौ का आंकड़ा नहीं छू सके.

भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और मॉडर्न मास्टर विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है. सचिन ने अपने ODI करियर में 463 मुकाबले खेले, लेकिन कभी राजकोट में शतक नहीं लगा सके. यही हाल विराट कोहली का भी रहा है. उन्होंने भी दुनिया के लगभग हर कोने में सौ का आंकड़ा क्रॉस किया है, लेकिन राजकोट में शतक जड़ने का ख्वाब अधूरा है.

केएल राहुल बने राजकोट के पहले शतकवीर

केएल राहुल ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर का 8वां शतक जड़कर इतिहास रच दिया. बतौर विकेट कीपर ये उनका तीसरा शतक है. सबसे खास बात ये है कि वो राजकोट में सेंचुरी जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले इस मैदान पर सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम था, जिन्होंने 96 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में राहुल ने 92 गेंदों पर 112 रनों की शानदार पारी खेली और भारत का स्कोर 284 रन तक पहुंचाया.

केएल राहुल ने तोड़ा ग्लेन फिलिप्स का रिकॉर्ड

राजकोट में शानदार शतक के दौरान केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. राहुल अब 2025 से 40-50 ओवरों के बीच यानी डेथ ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इस फेज में 140.09 की स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए हैं, जबकि ग्लेन फिलिप्स के नाम 244 रन हैं.