केएल राहुल-देवदत्त पडिक्कल फेल, करुण नायर का नहीं खुला खाता, खूंखार बॉलर ने अगरकर-गंभीर पर बढ़ाया दबाव

Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Elite 2025-26: रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की है. उसने पहली पारी में 500 से अधिक रन बनाने के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया. मैच के तीसरे दिन कर्नाटक की मजबूत टीम दबाव में आ गई और जम्मू-कश्मीर ने ट्रॉफी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 26, 2026, 05:46 PM IST
Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Elite 2025-26: कर्नाटक के हुबली में केएससीए ग्राउंड पर जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में सनसनी फैल गई. जम्मू-कश्मीर के विशाल 584 रनों के जवाब में उतरी कर्नाटक की टीम आकिब नबी के कहर के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. महज 18 ओवरों के भीतर कर्नाटक का स्कोर 57 रन पर 4 विकेट हो गया. नबी ने अपने शुरुआती स्पेल में ऐसी आग उगली कि विपक्षी टीम के पास कोई जवाब नहीं था. यह प्रदर्शन उस समय आया है जब भारतीय क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी विकल्पों में गहराई तलाश रही है.

केएल राहुल और करुण नायर का किया शिकार

आकिब नबी ने 23 गेंदों के अंतराल में तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके. उन्होंने सबसे पहले 12वें ओवर में अनुभवी भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को आउट किया. नबी की एक स्किडी बैक-ऑफ-लेंथ गेंद ने राहुल को चकमा दिया, जो उनके बल्ले का किनारा लेकर कन्हैया वधावन के हाथों में समा गई. इसके दो ओवर बाद नबी ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर कर्नाटक की कमर तोड़ दी. उन्होंने पहले करुण नायर को शून्य पर बोल्ड किया और अगली ही गेंद पर स्मरण रविचंद्रन को पवेलियन की राह दिखाई. कर्नाटक के कप्तान देवदत्त पडिक्कल भी फेल रहे. उन्हें सुनील कुमार ने आउट कर दिया. पडिक्कल 11 रन ही बना पाए. राहुल ने 39 गेंद पर 11 रन बनाए.

सीजन के हीरो रहे नबी

नबी का यह प्रदर्शन कोई इत्तेफाक नहीं है. इस सीजन की 17 पारियों में उन्होंने 12.46 के अविश्वसनीय औसत से 58 विकेट लिए हैं, जिसमें छह बार पांच विकेट लेने का कारनामा शामिल है. वह वर्तमान में इस सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उत्तराखंड के मयंक मिश्रा (59 विकेट) से केवल दो कदम दूर हैं. उनकी इस फॉर्म ने जम्मू-कश्मीर को उनके पहले रणजी ट्रॉफी फाइनल की ओर अग्रसर किया है. जिस तरह टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों की फॉर्म ने चिंता में डाला है, नबी का यह निरंतर प्रदर्शन चयनकर्ताओं के लिए राहत की खबर हो सकता है.

 

 

टेस्ट सेटअप में नबी के लिए जगह खाली है? 

पिछले पांच वर्षों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भारतीय पेस अटैक की जिम्मेदारी संभाली है. हालांकि, बुमराह की चोटों और सिराज के कार्यभार को देखते हुए भारत को बैकअप की सख्त जरूरत है. उमेश यादव और इशांत शर्मा जैसे दिग्गजों के बाहर होने और मोहम्मद शमी की वापसी में देरी के कारण चयनकर्ताओं ने कई विकल्प आजमाए हैं, जिनमें केवल आकाश दीप ही सफल रहे हैं. सफलता के लिए नई गेंद से विकेट लेना अनिवार्य है और नबी ने पावरप्ले जैसी परिस्थितियों में अपनी उपयोगिता साबित की है.

क्या न्यूजीलैंड दौरे पर नबी को मिलेगा मौका? 

भारत को अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में गेंद को हवा और पिच दोनों से मूव कराने की नबी की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन विकल्प बनाती है. हालांकिस चयनकर्ता उन्हें सीधे मुख्य टीम में शामिल करने से पहले 'इंडिया-ए' के स्तर पर परखना चाहेंगे, लेकिन यदि उनकी मौजूदा फॉर्म जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब वह बुमराह और सिराज के साथ भारतीय आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

