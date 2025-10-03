Advertisement
IND vs WI: राहुल, जुरेल, जडेजा का सैकड़ा... अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा, तीसरे दिन ही विंडीज पर लगेगा हार का ठप्पा?

अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस दिया है. पहले दिन बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के बाद दूसरे दिन बल्लेबाजों ने दम दिखाया. पहले केएल राहुल, फिर ध्रुव जुरेल और फिर दिन का खेल खत्म होने से एक ओवर पहले रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी ठोकी.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:53 PM IST
IND vs WI: राहुल, जुरेल, जडेजा का सैकड़ा... अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा, तीसरे दिन ही विंडीज पर लगेगा हार का ठप्पा?

IND vs WI 1st Test Day 2 Highlights: अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस दिया है. पहले दिन बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी के बाद दूसरे दिन बल्लेबाजों ने दम दिखाया. पहले केएल राहुल, फिर ध्रुव जुरेल और फिर दिन का खेल खत्म होने से एक ओवर पहले रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी ठोकी. एक तरफ भारत मजबूती स्थिति में है, दूसरी ओर विंडीज टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा है. विंडीज टीम को वापसी करनी है तो तीसरे दिन दमदार खेल दिखाना होगा.

दूसरे दिन लगे तीन शतक

ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के शतक की बदौलत भारतीय टीम ने 286 रन की बढ़त हासिल कर ली है. भारत की तरफ से दूसरे दिन तीन शतक लगे. पहला शतक केएल राहुल ने लगाया. राहुल 197 गेंद पर 100 रन बनाकर आउट हुए. यह उनके टेस्ट करियर का 11वां शतक था. इसके बाद ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए. जुरेल ने 210 गेंद पर 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 125 रन की पारी खेली. यह टेस्ट करियर का उनका पहला शतक है. इसके बाद जडेजा ने शतक जमाया. यह उनके करियर का छठा टेस्ट शतक है.

ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने जुरेल

जुरेल वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय धरती पर शतक लगाने वाले तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बने. जुरेल से पहले धोनी और फारुख इंजीनियर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 2011 में कोलकाता टेस्ट के दौरान 144 रन बनाए थे, जबकि पूर्व विकेटकीपर इंजीनियर ने 1967 में चेन्नई टेस्ट के दौरान विंडीज के खिलाफ 109 रन बनाए थे. जडेजा 176 गेंद पर 104 रन बनाकर नाबाद हैं. जडेजा ने अपनी पारी में 5 छक्के और 6 चौके लगाए हैं. जडेजा और जुरेल के बीच पांचवें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी हुई. 

दूसरे दिन के खेल के बाद भारत का स्कोर 448/5

दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 448 रन था. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त बना ली है. वेस्टइंडीज की पहली पारी पहले दिन ही 44.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गई थी. सिराज ने 4, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिए थे. तीसरे दिन खेल की शुरुआत जडेजा (104*) और वॉशिंगटन सुंदर (9*) की बल्लेबाजी से होगी, जो नाबाद हैं.

;