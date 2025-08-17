एशिया कप 2025 में हो सकती है इस धुरंधर की सरप्राइज एंट्री! कोच गंभीर का माना जाता है फेवरेट
एशिया कप 2025 में हो सकती है इस धुरंधर की सरप्राइज एंट्री! कोच गंभीर का माना जाता है फेवरेट

9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए एक क्रिकेटर की भारत की टी20 टीम में सरप्राइज एंट्री हो सकती है, जो उसे ट्रॉफी जिताने का दमखम रखता है. यह क्रिकेटर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का सबसे भरोसेमंद और फेवरेट माना जाता है. यह क्रिकेटर एक घातक बल्लेबाज और शातिर विकेटकीपर का कॉम्बो है. भारत की टी20 टीम में यह बल्लेबाज ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में कही भी बल्लेबाजी कर सकता है. एशिया कप 2025 के लिए अगर इस क्रिकेटर को भारत की टी20 टीम में चुना जाता है, तो वह सबसे बड़ा मैच विनर साबित होगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 17, 2025, 10:22 AM IST
एशिया कप 2025 में हो सकती है इस धुरंधर की सरप्राइज एंट्री!

एशिया कप 2025 में केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की पहली पसंद हो सकते हैं. केएल राहुल एक चतुर विकेटकीपर होने के साथ-साथ मिडिल ऑर्डर के टैलेंटेड बल्लेबाज भी हैं. केएल राहुल एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के लिए विकेटकीपिंग करने के साथ-साथ नंबर-3 पर एक अनुभवी बल्लेबाज का रोल निभा सकते हैं. केएल राहुल लंबे समय से ही भारत के एक ऑलराउंड क्रिकेटर रहे हैं. ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर केएल राहुल कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं.

Asia Cup 2025 में पानी पिलाते नजर आएंगे ये 3 खिलाड़ी, एक भी मैच में नहीं मिलेगा मौका!

टी20 क्रिकेट में बेहतरीन रिकॉर्ड

केएल राहुल फॉर्म में चल रहे हैं. ऐसे में वह एशिया कप 2025 में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. केएल राहुल ने भारत के लिए 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 37.75 की औसत से 2265 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. टी20 इंटरनेशनल में केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर 110 रन रहा है. केएल राहुल ने 145 IPL मैचों में 46.21 की औसत से 5222 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं. IPL में केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर 132 रन रहा है.

एशिया कप में भारत का सबसे खूंखार बल्लेबाज करेगा ओपनिंग! तलवार की तरह चलाता है बल्ला

कहां खेल सकते हैं केएल राहुल?

एशिया कप 2025 के दौरान केएल राहुल भारत के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. भारत को एशिया कप 2025 जैसे बड़े टूर्नामेंट में नंबर-3 बैटिंग पोजीशन पर केएल राहुल जैसे ही अनुभवी बल्लेबाज की जरूरत है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए उतर सकते हैं. केएल राहुल नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. तिलक वर्मा नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं. स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल नंबर-7 पर बैटिंग कर सकते हैं. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती बतौर स्पिन गेंदबाज प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह के साथ मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में चुना जा सकता है. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे.

Asia Cup 2025

