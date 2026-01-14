धोनी पूरे करियर तरसे.. केएल राहुल ने एक झटके में बना दिया ये रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले विकेटकीपर

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. भारतीय टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आई. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रोहित-विराट जैसे स्टार फ्लॉप हो गए. जिसके बाद टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल टीम के संकटमोचक बने और बड़ा रिकॉर्ड कायम किया. जो कारनामा एमएस धोनी पूरे वनडे करियर में नहीं कर पाए वो केएल राहुल ने एक झटके में कर दिखाया है.

ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर

केएल राहुल 50 ओवर के फॉर्मेट में ब्लैक कैप्स के खिलाफ शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं.

वह राजकोट में वनडे शतक बनाने वाले पहले भारतीय भी हैं. राहुल ने 49वें ओवर में काइल जैमीसन की फुल टॉस गेंद को स्टैंड्स में भेजकर यह अनोखी उपलब्धि हासिल की और अपना आठवां वनडे शतक पूरा किया. कर्नाटक के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने सिर्फ 87 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

राहुल ने खेली 112 रन की पारी

भारतीय स्टार 112 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने ब्लैक कैप्स के खिलाफ 11 चौके और एक छक्का लगाया. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल ने छह डॉट गेंदों के साथ धीमी शुरुआत की. आखिरकार उन्होंने सातवीं गेंद पर अपना खाता खोला। जैसे ही उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उन्हें अपने साथी विराट कोहली का साथ नहीं मिला, जो सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार औसत

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में राहुल का 65 से अधिक का औसत यह दर्शाता है कि वह कितनी कम बार अपना विकेट गंवाते हैं. विराट कोहली 23 रन पर आउट हुए जबकि रोहित शर्मा ने 24 रन पर अपना विकेट गंवाया. दोनों ही बल्लेबाज अभी तक वनडे करियर में राजकोट में शतक ठोकने में कामयाब नहीं हुए हैं. विल यंग और डेरिल मिचेल के बीच शतकीय साझेदारी ने टीम इंडिया का खेल खराब कर दिया.