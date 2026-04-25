DC vs PBKS: धोनी की चोट बनी राहुल के लिए वरदान.. माही से छिन गई नंबर-1 की कुर्सी, अब अगला टारगेट कौन?

DC vs PBKS: दिल्ली और पंजाब किंग्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं. मैच शुरू होते ही दिल्ली के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत कर एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर-1 के ताज पर कब्जा जमा लिया है.
Trending Photos
DC vs PBKS: दिल्ली और पंजाब किंग्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं. मैच शुरू होते ही दिल्ली के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत कर एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर-1 के ताज पर कब्जा जमा लिया है. वह धोनी से महज 13 रन पीछे थे, लेकिन अब उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर विकेटकीपर के तौर पर नंबर-1 बन चुके हैं.
केएल राहुल पंजाब के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते नजर आए. उन्होंने दमदार शुरुआत कर लगातार दूसरी फिफ्टी ठोकी. इस मैच में उन्होंने आईपीएल में रनों के मामले में एमएस धोनी को पछाड़ दिया है. वह विकेटकीपर के तौर पर आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. पिछले मैच में राहुल ने शानदार अर्धशतक ठोका था, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए थे.
महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उन्होंने आईपीएल में अभी तक 278 मैच खेले थे, जिसमें उनके नाम 38.3 की औसत और 137.46 की स्ट्राइक रेट से 5439 रन दर्ज हैं. धोनी ने इस दौरान 24 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. लेकिन रनों के मामले में अब राहुल आगे निकल चुके हैं. राहुल ने पंजाब के खिलाफ 13 रन बनाते ही धोनी के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है. केएल राहुल ने ये मुकाम 153वें मैच में हासिल कर लिया है.
ये भी पढ़ें... मौत का रोज सामना करता था CSK का ये स्टार खिलाड़ी, बंदूक तान किसने दी धमकी?
|रैंक
|खिलाड़ी का नाम
|देश
|मैच
|कुल रन
|1
|विराट कोहली
|भारत
|274
|8989
|2
|रोहित शर्मा
|भारत
|276
|7183
|3
|शिखर धवन
|भारत
|222
|6769
|4
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया
|184
|6565
|5
|सुरेश रैना
|भारत
|205
|5528
|6
|महेंद्र सिंह धोनी
|भारत
|278
|5439
|7
|केएल राहुल
|भारत
|151
|5427