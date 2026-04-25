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Hindi Newsक्रिकेटDC vs PBKS: धोनी की चोट बनी राहुल के लिए वरदान.. माही से छिन गई नंबर-1 की कुर्सी, अब अगला टारगेट कौन?

DC vs PBKS: धोनी की चोट बनी राहुल के लिए वरदान.. माही से छिन गई नंबर-1 की कुर्सी, अब अगला टारगेट कौन?

DC vs PBKS: दिल्ली और पंजाब किंग्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं. मैच शुरू होते ही दिल्ली के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत कर एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर-1 के ताज पर कब्जा जमा लिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:23 PM IST
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KL Rahul, MS Dhoni (AI GPX)
KL Rahul, MS Dhoni (AI GPX)

DC vs PBKS: दिल्ली और पंजाब किंग्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में एक-दूसरे को टक्कर दे रही हैं. मैच शुरू होते ही दिल्ली के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने आईपीएल में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत कर एमएस धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर-1 के ताज पर कब्जा जमा लिया है. वह धोनी से महज 13 रन पीछे थे, लेकिन अब उन्होंने धोनी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर विकेटकीपर के तौर पर नंबर-1 बन चुके हैं. 

राहुल ने रचा इतिहास

केएल राहुल पंजाब के खिलाफ मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते नजर आए. उन्होंने दमदार शुरुआत कर लगातार दूसरी फिफ्टी ठोकी. इस मैच में उन्होंने आईपीएल में रनों के मामले में एमएस धोनी को पछाड़ दिया है. वह विकेटकीपर के तौर पर आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. पिछले मैच में राहुल ने शानदार अर्धशतक ठोका था, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए थे.

धोनी के नाम 5439 रन

महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उन्होंने आईपीएल में अभी तक 278 मैच खेले थे, जिसमें उनके नाम 38.3 की औसत और 137.46 की स्ट्राइक रेट से 5439 रन दर्ज हैं. धोनी ने इस दौरान 24 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. लेकिन रनों के मामले में अब राहुल आगे निकल चुके हैं. राहुल ने पंजाब के खिलाफ 13 रन बनाते ही धोनी के रिकॉर्ड को पछाड़ दिया है. केएल राहुल ने ये मुकाम 153वें मैच में हासिल कर लिया है. 

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IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंक खिलाड़ी का नाम देश मैच कुल रन
1 विराट कोहली भारत 274 8989
2 रोहित शर्मा भारत 276 7183
3 शिखर धवन भारत 222 6769
4 डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया 184 6565
5 सुरेश रैना भारत 205 5528
6 महेंद्र सिंह धोनी भारत 278 5439
7 केएल राहुल भारत 151 5427
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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