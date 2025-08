प्रेशर में भी बर्फ जैसे कूल केएल राहुल...तराजू पर था मैच और अचानक खेलने लगे थे 'फुटबॉल', अब वायरल हो गया Video

KL Rahul Viral Video: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज भले ही ड्रॉ पर समाप्त हुई हो, लेकिन इसका खुमार अभी तक नहीं उतरा है. फैंस मैच से जुड़ एक से बढ़कर एक रोमांचक वीडियो लगातार शेयर कर रहे हैं. सीरीज खत्म होने के काफी समय बाद केएल राहुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है. वह मैच के सबसे दबाव वाले समय में बर्फ की तरह कूल दिख रहे हैं. भारतीय ओपनर को ओवल टेस्ट के पांचवें दिन खेल के बीच गेंद से फुटबॉल खेलते हुए देखा गया.

राहुल ने सबको किया हैरान

केएल राहुल ने अपने फुटबॉल स्किल से सुर्खियां बटोरीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वायरल हुए एक वीडियो में 33 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज को मैदान पर गेंद के साथ पैरों से जगलिंग करते देखा गया. मैच का रोमांच चरम पर था. इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने राहुल की दिशा में एक गेंद को खेला. सबको ऐसा लगा कि राहुल गेंद को पकड़ने के बाद तुरंत ही थ्रो करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

ये भी पढ़ें: Sourav Ganguly: अब कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं सौरव गांगुली? इस गद्दी पर 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' की नजर, फिर से बन जाएंगे बॉस

राहुल ने किया दिल जीतने वाला काम

राहुल ने गेंद को को अपने हाथों से इकट्ठा करने के लिए झुकने के बजाय कैजुअल तरीके से ड्यूक्स बॉल को अपने पैर से उछाल दिया. इसके बाद उससे फुटबॉल की तरह जगलिंग करने लगे. उन्होंने पैरों से ही गेंद को नौ बार हवा में उछाला. इसे देखकर ओवल स्टेडियम में बैठे लोग चीयर करने लगे. उन्हें प्रेशर में भी राहुल का ये रवैया मजेदार लगा. उन्होंने आखिरकार इसे अपने हाथों से इकट्ठा किया और इसे वापस गेंदबाज की ओर फेंक दिया.एटकिंसन भी इस अप्रत्याशित क्षण को घूरते हुए देखे गए. इसका वीडियो जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. प्रशंसकों ने राहुल की शांत स्वभाव की सराहना की.

KL Rahul is so calm that even when there was so much pressure, he was aura farming and juggling the ball. pic.twitter.com/bJcB3Uekyz

— Atharv Shukla (@Atharb_) August 5, 2025