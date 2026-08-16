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KL Rahul को आखिर हुआ क्या? श्रीलंका में भी किस्मत ने दिया 'धोखा', टेस्ट क्रिकेट में 7वीं बार हुआ ऐसा

India vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में चल रहे टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल 82 रन बनाकर आउट हो गए. भारतीय स्टार सलामी बल्लेबाज एक बार और शतक जड़ने से चूक गए. उनके टेस्ट करियर में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब वो 80s या 90s में आउट हुए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 16, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:13 PM IST
KL Rahul को आखिर हुआ क्या? श्रीलंका में भी किस्मत ने दिया 'धोखा', टेस्ट क्रिकेट में 7वीं बार हुआ ऐसा
Image Credit: KL Rahul Missies Hundred (ANI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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