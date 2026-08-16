KL Rahul को आखिर हुआ क्या? श्रीलंका में भी किस्मत ने दिया 'धोखा', टेस्ट क्रिकेट में 7वीं बार हुआ ऐसा

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच जारी है. बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल बहुत देर से शुरू हुआ. पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कोरबोर्ड पर दो विकेट खोकर 288 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. दूसरे दिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद राहुल बैटिंग करने उतरे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. अपने निजी स्कोर में पांच और रन जोड़ने के बाद वो ऑफ स्पिनर केशरा नुवानथा की गेंद पर कैच आउट हो गए. राहुल टेस्ट क्रिकेट में अपना 13वां शतक जड़ने से चूक गए.