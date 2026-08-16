KL Rahul को आखिर हुआ क्या? श्रीलंका में भी किस्मत ने दिया 'धोखा', टेस्ट क्रिकेट में 7वीं बार हुआ ऐसा

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच जारी है. बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल बहुत देर से शुरू हुआ. पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कोरबोर्ड पर दो विकेट खोकर 288 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. दूसरे दिन ऋषभ पंत के आउट होने के बाद राहुल बैटिंग करने उतरे, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. अपने निजी स्कोर में पांच और रन जोड़ने के बाद वो ऑफ स्पिनर केशरा नुवानथा की गेंद पर कैच आउट हो गए. राहुल टेस्ट क्रिकेट में अपना 13वां शतक जड़ने से चूक गए.
श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल ने 82 रन जरूर बनाए, लेकिन चिंता की बात ये है कि वो बार-बार शतक के करीब आकर आउट हो जा रहे हैं. 80 रन का आंकड़ा क्रॉस करते ही, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव डाल दे रहे हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है.
गॉल टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल ने 175 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 82 रन बनाए. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 21वां अर्धशतक जड़ा. उम्मीद थी कि दूसरे दिन वो शतक ठोकेंगे, लेकिन 82 रन पर उनका दिल टूट गया. आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि केएल राहुल अपने टेस्ट करियर में 7वीं बार 80s या 90s में आउट हुए हैं.
90 बनाम ऑस्ट्रेलिया (बेंगलुरु, 2017)
85 बनाम श्रीलंका (पल्लेकेले, 2017)
84 बनाम इंग्लैंड (नॉटिंघम, 2021)
86 बनाम इंग्लैंड (हैदराबाद, 2024)
84 बनाम ऑस्ट्रेलिया (ब्रिस्बेन, 2024)
90 बनाम इंग्लैंड (मैनचेस्टर, 2025)
82 बनाम श्रीलंका (गॉल, 2026)*
साई सुदर्शन के चोटिल होने की वजह से नंबर -3 पर बैटिंग करने उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेलकर प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने अपने पहले टेस्ट शतक को यादगार बनाते हुए 167 रन बनाए और पूर्व भारतीय दिग्गज चेतेश्वर पुजारा और सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
श्रीलंका में किसी भारतीय द्वारा टेस्ट की एक पारी में सबसे अधिक स्कोर करने के मामले में पडिक्कल ने पुजारा और गांगुली को पीछे छोड़ दिया है. दादा ने 147 रन और पुजारा ने 153 रन बनाए थे. इस सूची में पडिक्कल चौथे स्थान पर आ गए हैं. पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर (203), दूसरे पर वीरेंद्र सहवाग (201*) और तीसरे पर शिखर धवन (190) हैं.