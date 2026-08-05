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कीचड़ भरी पिचों पर क्यों पसीना बहा रहे हैं केएल राहुल? सामने आई 'स्पिन मास्टरक्लास' की बड़ी वजह

India vs Sri Lanka KL Rahul: केएल राहुल आगामी श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए मुंबई की गीली और कीचड़ भरी पिचों पर अनोखा अभ्यास कर रहे हैं. जानिए कैसे यह 'स्पिन मास्टरक्लास' टीम इंडिया के WTC 2027 फाइनल के सपनों को पूरा करने में मदद करेगी.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 05, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:49 PM IST
कीचड़ भरी पिचों पर क्यों पसीना बहा रहे हैं केएल राहुल? सामने आई 'स्पिन मास्टरक्लास' की बड़ी वजह
Image Credit: केएल राहुल.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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