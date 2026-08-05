कीचड़ भरी पिचों पर क्यों पसीना बहा रहे हैं केएल राहुल? सामने आई 'स्पिन मास्टरक्लास' की बड़ी वजह

India vs Sri Lanka KL Rahul: भारत के ओपनर केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयार हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारी की एक ऐसी झलक दिखाई है जो सामान्य प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग है. जहां बल्लेबाज आमतौर पर साफ-सुथरी पिचों पर अभ्यास करते हैं, वहीं भारतीय उप-कप्तान मुंबई की गीली और कीचड़ भरी सतह पर पसीना बहाते नजर आए. इस ड्रिल के दौरान गेंद पिच पर ग्रिप ले रही थी, तेजी से टर्न हो रही थी और कभी-कभी नीचे रह रही थी. यह बिल्कुल वैसी ही चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं जैसी राहुल को श्रीलंका के स्पिनरों के खिलाफ देखने को मिल सकती हैं.
भारतीय टेस्ट टीम 4 अगस्त को श्रीलंका पहुंच चुकी है और 7 अगस्त से तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी. वर्तमान टीम में राहुल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें श्रीलंका के पिछले दो टेस्ट दौरों (2015 और 2017) का अनुभव है. उप-कप्तान के रूप में उनका यह पुराना अनुभव इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है.
मुंबई के मानसून के दौरान गीली पिचों पर अभ्यास करने के पीछे एक ठोस तकनीकी कारण है. जब गेंद गीली मिट्टी या नमी वाली पिच पर गिरती है, तो यह या तो तेजी से रुकती है या अप्रत्याशित रूप से स्किड होती है. गाले और कोलंबो की पुरानी हो चुकी पिचों पर भी बल्लेबाजों को अक्सर इसी तरह की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए राहुल खुद को मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार कर रहे हैं.
KL Rahul practicing in tough pitches for the Sri Lanka Test series pic.twitter.com/XkgjNnqzYd
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 4, 2026
इन चुनौतीपूर्ण और ऊबड़-खाबड़ पिचों पर गुणवत्तापूर्ण स्पिनरों का सामना करके राहुल 'सॉफ्ट हैंड्स' (कोमल हाथों) से खेलना सीख रहे हैं. यह अभ्यास उन्हें शॉट खेलने में देरी करने और गेंद के टर्न या बाउंस के अनुसार आखिरी समय पर तालमेल बिठाने में मदद कर रहा है. श्रीलंकाई परिस्थितियों में सफलता के लिए सटीक फुटवर्क और धैर्य सबसे अनिवार्य गुण माने जाते हैं और राहुल की यह ड्रिल इन्हीं पर केंद्रित है.
श्रीलंका में केएल राहुल का अब तक का रिकॉर्ड शानदार तो नहीं लेकिन काफी स्थिर रहा है. उन्होंने यहां के दौरों पर 33 के औसत से रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने यहां की कुल 8 पारियों में 268 रन जोड़े हैं, जिसे वे इस आगामी सीरीज में और बेहतर करना चाहेंगे.
पिछले एक दशक में भारतीय टीम श्रीलंका में सबसे सफल मेहमान टीम बनकर उभरी है. ऐतिहासिक रूप से जहाँ भारत का बल्लेबाजी औसत प्रति विकेट 36 रहा है, वहीं 2015 के बाद से यह आंकड़ा बढ़कर 41 हो गया है. यह किसी भी विदेशी टीम द्वारा श्रीलंका में बनाया गया सबसे बेहतरीन औसत है, जो दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाज वहां की परिस्थितियों को बेहतर समझने लगे हैं.
कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में एक युवा बल्लेबाजी इकाई तैयार हो रही है, जहां राहुल की भूमिका सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है. श्रीलंकाई परिस्थितियों के सबसे अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते उनसे मध्यक्रम को संभालने और स्पिन के खिलाफ टीम के लिए एक मानक स्थापित करने की जिम्मेदारी होगी. साफ पिचों को छोड़कर कीचड़ भरी पिचों पर प्रैक्टिस करना उनकी इसी बड़ी जिम्मेदारी और इरादे को दर्शाता है.
यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत वर्तमान में 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ तालिका में पांचवें स्थान पर है, जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों से पीछे है. चूंकि केवल शीर्ष दो टीमें ही 2027 में ओवल में होने वाले फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, इसलिए भारत के लिए हर अंक और हर जीत अब अनिवार्य हो गई है.