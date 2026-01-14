Advertisement
trendingNow13074310
Hindi Newsक्रिकेटकोहली-कोहली के शोर के बीच राहुल बने विराट, अकेले दम पर बचाई टीम इंडिया की लाज, शतक ठोक बने संकटमोचक

कोहली-कोहली के शोर के बीच राहुल बने 'विराट', अकेले दम पर बचाई टीम इंडिया की लाज, शतक ठोक बने संकटमोचक

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला लेकिन कोहली-कोहली के शोर के बीच केएल राहुल का 'विराट' रूप देखने को मिला. वन मैन शो से केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम की लाज बचाई. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 14, 2026, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KL Rahul
KL Rahul

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला लेकिन कोहली-कोहली के शोर के बीच केएल राहुल का 'विराट' रूप देखने को मिला. वन मैन शो से केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम की लाज बचाई. आखिरी ओवर तक केएल राहुल क्रीज पर डटे रहे और टीम इंडिया को 300 के स्कोर की दहलीज पर पहुंचा दिया. उन्होंने अपने सेंचुरी सेलीब्रेशन से भी महफिल लूट ली. 

टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त

राजकोट में टीम इंडिया की बल्लेबाज नाजुक नजर आई. रोहित शर्मा ने सूझ-बूझ भरी शुरुआत की लेकिन 24 के स्कोर पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्डर को कैच थमा दिया. हालांकि, शुभमन गिल ने 53 गेंद में 9 चौके और एक छक्के की मदद से 56 रन की पारी खेली और राहत दी. अब सभी को उम्मीद विराट कोहली से थी, लेकिन विराट महज 23 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया.\

Add Zee News as a Preferred Source

केएल राहुल बने टीम के संकटमोचक

विराट के विकेट के बाद बैटिंग करने आए केएल राहुल ने शुरुआत धीमी की, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने दीवार बनकर अड़ गए. एक छोर से लगातार विकेट गिरते नजर आए, लेकिन राहुल ने खूंटा गाड़कर रखा. जडेजा ने 27 जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने 20 रन बनाकर उनका साथ दिया.

ये भी पढ़ें.. कोहली फिर बने ODI के बादशाह, रोहित शर्मा अब नंबर-2 पर भी नहीं, टॉप-10 में कौन-कौन?

राजकोट में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

राजकोट में जो कारनामा सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाए वो कारनामा केएल राहुल ने कर दिखाया है. उन्होंने 92 गेंद में 11 चौकों और 1 छक्के के दम पर 112 रन की पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 284 तक पहुंचा दिया. न्यूजीलैंड की टीम को इस मैदान पर जीत के लिए 285 रन बनाने होंगे.

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई