कोहली-कोहली के शोर के बीच राहुल बने 'विराट', अकेले दम पर बचाई टीम इंडिया की लाज, शतक ठोक बने संकटमोचक

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला लेकिन कोहली-कोहली के शोर के बीच केएल राहुल का 'विराट' रूप देखने को मिला. वन मैन शो से केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेलकर टीम की लाज बचाई. आखिरी ओवर तक केएल राहुल क्रीज पर डटे रहे और टीम इंडिया को 300 के स्कोर की दहलीज पर पहुंचा दिया. उन्होंने अपने सेंचुरी सेलीब्रेशन से भी महफिल लूट ली.

टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त

राजकोट में टीम इंडिया की बल्लेबाज नाजुक नजर आई. रोहित शर्मा ने सूझ-बूझ भरी शुरुआत की लेकिन 24 के स्कोर पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्डर को कैच थमा दिया. हालांकि, शुभमन गिल ने 53 गेंद में 9 चौके और एक छक्के की मदद से 56 रन की पारी खेली और राहत दी. अब सभी को उम्मीद विराट कोहली से थी, लेकिन विराट महज 23 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया.\

केएल राहुल बने टीम के संकटमोचक

विराट के विकेट के बाद बैटिंग करने आए केएल राहुल ने शुरुआत धीमी की, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने दीवार बनकर अड़ गए. एक छोर से लगातार विकेट गिरते नजर आए, लेकिन राहुल ने खूंटा गाड़कर रखा. जडेजा ने 27 जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने 20 रन बनाकर उनका साथ दिया.

राजकोट में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

राजकोट में जो कारनामा सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाए वो कारनामा केएल राहुल ने कर दिखाया है. उन्होंने 92 गेंद में 11 चौकों और 1 छक्के के दम पर 112 रन की पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 284 तक पहुंचा दिया. न्यूजीलैंड की टीम को इस मैदान पर जीत के लिए 285 रन बनाने होंगे.