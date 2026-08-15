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गौतम गंभीर की आंखों के सामने टूटा उनका बड़ा रिकॉर्ड, KL Rahul ने पछाड़ा, अब अगला टारगेट रोहित शर्मा

भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में केएल राहुल 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ जारी मैच में उन्होंने पूर्व भारतीय ओपनर और वर्तमान में टीम इंडिया के कप्तान गौतम गंभीर को पीछे छोड़ दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 15, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:30 PM IST
गौतम गंभीर की आंखों के सामने टूटा उनका बड़ा रिकॉर्ड, KL Rahul ने पछाड़ा, अब अगला टारगेट रोहित शर्मा

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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