गौतम गंभीर की आंखों के सामने टूटा उनका बड़ा रिकॉर्ड, KL Rahul ने पछाड़ा, अब अगला टारगेट रोहित शर्मा

KL Rahul Test Runs: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के पहले दिन ही केएल राहुल ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. भारत के लिए टेस्ट में रनों के मामले में वो पूर्व भारतीय ओपनर और वर्तमान में हेड कोच की भूमिका निभा रहे गौतम गंभीर से आगे निकल चुके हैं. अब राहुल का अगला टारगेट रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने का होगा. श्रीलंका के खिलाफ जारी टेस्ट की पहली पारी में दो रन बनाते ही राहुल ने गंभीर को पीछे छोड़ दिया.
गॉल में खेले जा रहे टेस्ट में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी तो हुई, लेकिन ताल-मेल की कमी के कारण यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए. सिंगल लेने के चक्कर में राहुल और यशस्वी से गलती हुई और श्रीलंका को तोहफे के रूप में पहली सफलता मिल गई.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में केएल राहुल ने गौतम गंभीर को पीछे छोड़ दिया. पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने इस फॉर्मेट में 104 पारियों में 4,154 रन बनाए थे. राहुल अब गंभीर से आगे निकल चुके हैं. अब उनका फोकस इस लिस्ट में और छलांग लगाने की होगी. आइए देखते हैं कि केएल राहुल से आगे अभी इस सूची में कौन-कौन है.
|रैंक
|बल्लेबाज
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|50
|100
|1
|सचिन तेंदुलकर
|200
|329
|33
|15,921
|248*
|53.78
|68
|51
|2
|राहुल द्रविड़
|163
|284
|32
|13,265
|270
|52.63
|63
|36
|3
|सुनील गावस्कर
|125
|214
|16
|10,122
|236*
|51.12
|45
|34
|4
|विराट कोहली
|123
|210
|13
|9,230
|254*
|46.85
|31
|30
|5
|वीवीएस लक्ष्मण
|134
|225
|34
|8,781
|281
|45.97
|56
|17
|6
|वीरेंद्र सहवाग
|103
|178
|6
|8,503
|319
|49.43
|31
|23
|7
|सौरव गांगुली
|113
|188
|17
|7,212
|239
|42.17
|35
|16
|8
|चेतेश्वर पुजारा
|103
|176
|11
|7,195
|206*
|43.60
|35
|19
|9
|दिलीप वेंगसरकर
|116
|185
|22
|6,868
|166
|42.13
|35
|17
|10
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|99
|147
|9
|6,215
|199
|45.03
|21
|22
|11
|गुंडप्पा विश्वनाथ
|91
|155
|10
|6,080
|222
|41.93
|35
|14
|12
|कपिल देव
|131
|184
|15
|5,248
|163
|31.05
|27
|8
|13
|अजहरुद्दीन अमरनाथ
|85
|144
|12
|5,077
|188
|38.46
|26
|12
|14
|एमएस धोनी
|90
|144
|16
|4,876
|224
|38.09
|33
|6
|15
|मोहिंदर अमरनाथ
|69
|113
|10
|4,378
|138
|42.50
|24
|11
|16
|रोहित शर्मा
|67
|116
|10
|4,301
|212
|40.57
|18
|12
भारत और श्रीलंका की प्लेइंग XI
श्रीलंका की प्लेइंग XI: लाहिरू उदारा, निशान मदुश्का, दिनेश चंडीमल, कामिन्दु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो
भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा