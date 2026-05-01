RR vs DC: राहुल-निसांका के तूफान में फीकी पड़ी पराग-फरेरा की पारी, राजस्थान के खिलाफ दिल्ली की ऐतिहासिक जीत

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: आईपीएल 2026 के 43वें मेच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर इस सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दिल्ली ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में ये दिल्ली कैपिटल्स की रनों का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले दिल्ली ने कभी भी इतने बड़े लक्ष्य का सफल पीछा नहीं किया था. हार की हैट्रिक लगाने के बाद अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम ने शानदार वापसी की है. राजस्थान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पर छठे स्थान पर पहुंच गई है.

दिल्ली कैपिटल्स की ऐतिहासिक जीत

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम में 226 रनों का पीछा कर दिल्ली कैपिटल्स ने इतिहास रच दिया. आईपीएल के इतिहास में ये दिल्ली की सबसे बड़ी सफल रन चेज है. डीसी ने 2025 में लखनऊ के खिलाफ 210 रनों का पीछा किया था. इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स 200+ रनों का पीछा करने में फेल हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने इस चुनौती को पार कर लिया है.

राहुल-निसांका ने रखी जीत की नींव

दिल्ली कैपिटल्स की इस ऐतिहासिक जीत में ओपनिंग जोड़ी का अहम योगदान रहा. पथुम निसांका और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 57 गेंदों पर 110 रनों की तूफानी पार्टनरशिप की. निसांका 33 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए. केएल राहुल ने 40 गेंदों पर 75 रनों की शानदार पारी खेली.

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पराग-फरेरा की पारी बेकार

इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल इस मैच में कमाल नहीं दिखा सके. कप्तान रियान पराग आखिरकार फॉर्म में लौटे और 50 गेंदों पर 90 रनों की कीमती पारी खेली. आखिरी ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने भी जलवा दिखाया. उन्होंने 14 गेंदों पर 47 रनों की तूफानी पारी खेलकर राजस्थान को 225 के स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि, दोनों की पारी पर पानी फिर गया.

पॉइंट्स टेबल पर कहां पहुंची दिल्ली कैपिटल्स?

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यादगार जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर पहुंच गई है. हार के बावजूद राजस्थान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है. रियान पराग की अगुवाई वाली टीम अभी भी 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है.