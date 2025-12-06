India vs South Africa: कप्तान राहुल ने किसे दिया तीसरे ODI में जीत का क्रेडिट? इन 2 खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज फतह करने के बाद कप्तान केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को सराहा. भारत ने साउथ अफ्रीकी टीम को 47.5 ओवरों में 270 रन पर समेटा. इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवरों में 66 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि कुलदीप यादव ने 10 ओवरों में 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए
India vs South Africa: भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है. शनिवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीकी टीम की हवा निकाल दी. प्रोटियाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए थे. इसके जवाब में 'मेन इन ब्लू' ने 39.5 ओवरों में सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज फतह करने के बाद कप्तान केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को सराहा. भारत ने साउथ अफ्रीकी टीम को 47.5 ओवरों में 270 रन पर समेटा. इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवरों में 66 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि कुलदीप यादव ने 10 ओवरों में 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल (नाबाद 116), रोहित शर्मा (75) और विराट कोहली (नाबाद 65) की शानदार पारियों के दम पर 39.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.
राहुल ने कृष्णा-कुलदीप को सराहा
जीत के बाद केएल राहुल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि टॉस के बाद टीम ने मुझे कभी इतनी गर्व भरी नजरों से देखा होगा. शुरुआती दो मुकाबलों में हमें मुश्किल हालात मिले थे, इसलिए इस मुश्किल आउटफील्ड पर गेंदबाजों को ब्रेक देकर अच्छा लगा. यह विकेट अच्छा था. हम जानते हैं कि जिन टीमों के खेलने का अंदाज आक्रामक होता है, वे या तो 400 के स्कोर का पीछा कर सकती हैं या फिर आक्रामक शॉट खेलकर आउट हो सकती हैं."
कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की सराहना करते हुए कहा, "प्रसिद्ध कृष्णा ने महत्वपूर्ण विकेट लिए और फिर कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी की. इसी तरह आप वनडे में विपक्षी टीमों को रोकते हैं. क्विंटन डी कॉक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. नए बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल था, इसलिए उनका विकेट बहुत अहम था.''
उन्होंने कहा, "सबसे संतोषजनक बात यह रही कि हमने दबाव को बहुत अच्छी तरह से संभाला. सभी मुकाबलों में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हमें दबाव में डाला. एक मुकाबला हमारे पक्ष में नहीं रहा था, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं. हमारी योजनाएं और प्रक्रियाएं लगातार एक जैसी रही हैं. इस मुकाबले में वही तरीका अपनाना टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ.''
