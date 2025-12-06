Advertisement
trendingNow13031873
Hindi Newsक्रिकेट

India vs South Africa: कप्तान राहुल ने किसे दिया तीसरे ODI में जीत का क्रेडिट? इन 2 खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज फतह करने के बाद कप्तान केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को सराहा. भारत ने साउथ अफ्रीकी टीम को 47.5 ओवरों में 270 रन पर समेटा. इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवरों में 66 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि कुलदीप यादव ने 10 ओवरों में 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India vs South Africa: कप्तान राहुल ने किसे दिया तीसरे ODI में जीत का क्रेडिट? इन 2 खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की

India vs South Africa: भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है. शनिवार को विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीकी टीम की हवा निकाल दी. प्रोटियाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए थे. इसके जवाब में 'मेन इन ब्लू' ने 39.5 ओवरों में सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज फतह करने के बाद कप्तान केएल राहुल ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को सराहा. भारत ने साउथ अफ्रीकी टीम को 47.5 ओवरों में 270 रन पर समेटा. इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवरों में 66 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि कुलदीप यादव ने 10 ओवरों में 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. इसके जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल (नाबाद 116), रोहित शर्मा (75) और विराट कोहली (नाबाद 65) की शानदार पारियों के दम पर 39.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.

राहुल ने कृष्णा-कुलदीप को सराहा

Add Zee News as a Preferred Source

जीत के बाद केएल राहुल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि टॉस के बाद टीम ने मुझे कभी इतनी गर्व भरी नजरों से देखा होगा. शुरुआती दो मुकाबलों में हमें मुश्किल हालात मिले थे, इसलिए इस मुश्किल आउटफील्ड पर गेंदबाजों को ब्रेक देकर अच्छा लगा. यह विकेट अच्छा था. हम जानते हैं कि जिन टीमों के खेलने का अंदाज आक्रामक होता है, वे या तो 400 के स्कोर का पीछा कर सकती हैं या फिर आक्रामक शॉट खेलकर आउट हो सकती हैं."

कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की सराहना करते हुए कहा, "प्रसिद्ध कृष्णा ने महत्वपूर्ण विकेट लिए और फिर कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी की. इसी तरह आप वनडे में विपक्षी टीमों को रोकते हैं. क्विंटन डी कॉक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. नए बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल था, इसलिए उनका विकेट बहुत अहम था.''

उन्होंने कहा, "सबसे संतोषजनक बात यह रही कि हमने दबाव को बहुत अच्छी तरह से संभाला. सभी मुकाबलों में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हमें दबाव में डाला. एक मुकाबला हमारे पक्ष में नहीं रहा था, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं. हमारी योजनाएं और प्रक्रियाएं लगातार एक जैसी रही हैं. इस मुकाबले में वही तरीका अपनाना टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ.''

ये भी पढ़ें: कोहली-रोहित ने निकाली हेकड़ी तो होश में आ गए साउथ अफ्रीकी कोच, 'गिड़गिड़ाने' वाले बयान पर अब क्या कह दिया?

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

India vs South Africa

Trending news

पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल