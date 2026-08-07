IND vs SL: जिस गलती से कोच पर गिरी गाज, केएल राहुल ने दोहराया वही ब्लंडर, गिर रहा टीम की फील्डिंग का ग्राफ

India vs Sri Lanka: टीम इंडिया के पू्र्व फील्डिंग कोच टी-दिलीप के नाम से हर कोई वाकिफ होगा. दिलीप ने अपने कार्यकाल में टीम इंडिया को कई जीत दिलाईं और 'फील्डिंग मेडल सेरेमनी' की प्रक्रिया शुरू कर प्लेयर्स को फील्डिंग के लिए प्रोत्साहित भी किया. लेकिन हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दिलीप से मुंह फेरा. एक बार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के बाद बीसीसीआई ने इस बार उन्हें बरकरार नहीं रखा, जिसकी वजह टीम इंडिया की खराब फील्डिंग थी. जिस वजह से दिलीप को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वही ब्लंडर केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में दोहरा दिया है.
शुभमन गिल की गैर-मौजूदगी में केएल राहुल टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने पारी के 26वें ओवर में एक हलवा कैच छोड़ दिया. इस दौरान राहुल फर्स्ट स्लिप पर खड़े हुए थे. कैच ड्रॉप होने की वजह से श्रीलंका के ओपनर रविंदु रसंथा को बड़ा जीवनदान मिला और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए एक शानदार पारी खेली.
स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी एक शानदार डिलीवरी में रसंथा को फंसाया. बल्ले का किनारा लगा और गेंद स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में गई. राहुल अपनी दाईं ओर बढ़े और एक हाथ से कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी हथेली से टकराकर छूट गई. कैच छूटने के समय रसंथा 43 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. रसंथा ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 71 रन की शानदार पारी खेली. हालांकि, वह शतक से चूके क्योंकि बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने उन्हें आउट किया.
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हाल के ही आंकड़े उठाकर देखें तो टीम इंडिया की फील्डिंग का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच को हटाकर जून से अभी तक, टीम इंडिया ने इंटरनेशनल मैचों में 28 कैच छोड़े हैं. खराब फील्डिंग के चलते टीम इंडिया की कोचिंग पर सवाल उठे थे, यही वजह थी कि टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने आगे नहीं बढ़ाया. अब नया फील्डिंग कोच शुभदीप घोष को नियुक्त किया गया है.