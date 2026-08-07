IND vs SL: जिस गलती से कोच पर गिरी गाज, केएल राहुल ने दोहराया वही ब्लंडर, गिर रहा टीम की फील्डिंग का ग्राफ

India vs Sri Lanka: टीम इंडिया के पू्र्व फील्डिंग कोच टी-दिलीप के नाम से हर कोई वाकिफ होगा. दिलीप ने अपने कार्यकाल में टीम इंडिया को कई जीत दिलाईं और 'फील्डिंग मेडल सेरेमनी' की प्रक्रिया शुरू कर प्लेयर्स को फील्डिंग के लिए प्रोत्साहित भी किया. लेकिन हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दिलीप से मुंह फेरा. एक बार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के बाद बीसीसीआई ने इस बार उन्हें बरकरार नहीं रखा, जिसकी वजह टीम इंडिया की खराब फील्डिंग थी. जिस वजह से दिलीप को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वही ब्लंडर केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में दोहरा दिया है.