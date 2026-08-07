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IND vs SL: जिस गलती से कोच पर गिरी गाज, केएल राहुल ने दोहराया वही ब्लंडर, गिर रहा टीम की फील्डिंग का ग्राफ

IND vs SL: भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रही है, जिसमें शुरू से ही दोनों टीमों में कांटे की टक्कर देखने को मिली. इस मुकाबले में शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं, जिसके चलते टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है. कप्तान राहुल ने मुकाबले में वो ब्लंडर कर दिया, जिसकी वजह से फील्डिंग कोच टी-दिलीप से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मुंह फेर लिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 07, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:54 PM IST
IND vs SL: जिस गलती से कोच पर गिरी गाज, केएल राहुल ने दोहराया वही ब्लंडर, गिर रहा टीम की फील्डिंग का ग्राफ
Image Credit: videograb

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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