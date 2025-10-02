Advertisement
trendingNow12945318
Hindi Newsक्रिकेट

क्लासी राहुल ने पहले ही दिन गाड़ा झंडा.. बनाया ये अनोखा कीर्तिमान, सहवाग-गावस्कर की फेहरिस्त में शामिल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा. इस दौरान केएल राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद रहे. राहुल ने  इसी के साथ गावस्कर और सहवाग क्लब में एंट्री ले ली है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KL Rahul
KL Rahul

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा. भारतीय टीम की दमदार गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज टीम एकदम लाचार नजर आई. मोहम्मद सिराज ने खूंखार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए है. वेस्टइंडीज की पूरी टीम 162 रनों पर ऑलआउट हो गई. जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए. इस दौरान केएल राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद रहे. राहुल ने  इसी के साथ गावस्कर और सहवाग क्लब में एंट्री ले ली है.

स्टंप्स तक भारत
वेस्टइंडीज के 162 रनों के जवाब में अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप हुई.  हालांकि, जायसवाल 36 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. साई सुदर्शन भी कुछ खास नहीं कर सके. कप्तान शुभमन गिल 18 और सलामी बल्लेबाज राहुल 53 रन बनाकर नाबाद हैं. स्टंप्स तक टीम इंडिया का स्कोर 121/2 है. 

गावस्कर-सहवाग क्लब में एंट्री
केएल राहुल ने अर्धशतक बनाते ही बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में 25 भी ज्यादा पचासा जड़ने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए. सबसे ज्यादा अर्धशतक सुनील गावस्कर के नाम है. उन्होंने 75 फिफ्टी बनाए हैं.  वीरेंद्र सहवाग ने 51, गौतम गंभीर ने 31, मुरली विजय ने 27 और राहुल ने आज 26 अर्धशतक बनाया. इसी के साथ बतौर ओपनर राहुल ने टेस्ट में 25 से ज्यादा फिफ्टी बना ली है. वह गावस्कर और सहवाग के फेहरिस्त में भी शामिल हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्लीन स्वीप करने उतरेगी इंडिया
टीम इंडिया वेस्टइंडीज से अब बस 41 रनों से पीछे है. कल भारतीय टीम ज्यादा से ज्यादा बढ़त लेना चाहेगी. भारत इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त लेना चाहेगी. अगर टीम इंडिया इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहती है तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी दावेदारी को मजबूत बना लेगी. वहीं वेस्टइंडीज 2002 से भारत में कोई भी सीरीज नहीं जीत पाई है. वह भी इस शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे. 

ये भी पढ़ें: IPl 2026 के ऑक्शन में एंट्री मारेगा ये खूंखार बल्लेबाज, इन 3 टीमों के बीच होगी कड़ी टक्कर

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

KL RahulSunil Gavaskar and Virendra Sehwag

Trending news

पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
;