क्लासी राहुल ने पहले ही दिन गाड़ा झंडा.. बनाया ये अनोखा कीर्तिमान, सहवाग-गावस्कर की फेहरिस्त में शामिल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन को जारी रखा. भारतीय टीम की दमदार गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज टीम एकदम लाचार नजर आई. मोहम्मद सिराज ने खूंखार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, तो जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए है. वेस्टइंडीज की पूरी टीम 162 रनों पर ऑलआउट हो गई. जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 121 रन बना लिए. इस दौरान केएल राहुल 53 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद रहे. राहुल ने इसी के साथ गावस्कर और सहवाग क्लब में एंट्री ले ली है.

स्टंप्स तक भारत

वेस्टइंडीज के 162 रनों के जवाब में अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच पहले विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप हुई. हालांकि, जायसवाल 36 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. साई सुदर्शन भी कुछ खास नहीं कर सके. कप्तान शुभमन गिल 18 और सलामी बल्लेबाज राहुल 53 रन बनाकर नाबाद हैं. स्टंप्स तक टीम इंडिया का स्कोर 121/2 है.

गावस्कर-सहवाग क्लब में एंट्री

केएल राहुल ने अर्धशतक बनाते ही बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में 25 भी ज्यादा पचासा जड़ने वाले पांचवें खिलाड़ी बन गए. सबसे ज्यादा अर्धशतक सुनील गावस्कर के नाम है. उन्होंने 75 फिफ्टी बनाए हैं. वीरेंद्र सहवाग ने 51, गौतम गंभीर ने 31, मुरली विजय ने 27 और राहुल ने आज 26 अर्धशतक बनाया. इसी के साथ बतौर ओपनर राहुल ने टेस्ट में 25 से ज्यादा फिफ्टी बना ली है. वह गावस्कर और सहवाग के फेहरिस्त में भी शामिल हो गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्लीन स्वीप करने उतरेगी इंडिया

टीम इंडिया वेस्टइंडीज से अब बस 41 रनों से पीछे है. कल भारतीय टीम ज्यादा से ज्यादा बढ़त लेना चाहेगी. भारत इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त लेना चाहेगी. अगर टीम इंडिया इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहती है तो वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी दावेदारी को मजबूत बना लेगी. वहीं वेस्टइंडीज 2002 से भारत में कोई भी सीरीज नहीं जीत पाई है. वह भी इस शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे.

ये भी पढ़ें: IPl 2026 के ऑक्शन में एंट्री मारेगा ये खूंखार बल्लेबाज, इन 3 टीमों के बीच होगी कड़ी टक्कर