602 रन... 2 सेंचुरी और 3 फिफ्टी, अचानक बदल गया भारत का ये स्टार बल्लेबाज, गेंदबाजों के लिए बना बेरहम

IND vs WI 1st Test: केएल राहुल ने जब से टेस्ट क्रिकेट में दोबारा ओपनिंग करनी शुरू की है, तब से उनका टेस्ट करियर अचानक पटरी पर आ गया है. इससे पहले जब रोहित शर्मा भारत के टेस्ट कप्तान थे, तब केएल राहुल को टेस्ट क्रिकेट में नंबर-5 और कभी-कभी नंबर-6 पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ता था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 03, 2025, 08:41 AM IST
IND vs WI 1st Test: केएल राहुल ने जब से टेस्ट क्रिकेट में दोबारा ओपनिंग करनी शुरू की है, तब से उनका टेस्ट करियर अचानक पटरी पर आ गया है. इससे पहले जब रोहित शर्मा भारत के टेस्ट कप्तान थे, तब केएल राहुल को टेस्ट क्रिकेट में नंबर-5 और कभी-कभी नंबर-6 पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ता था. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के लंबे समय तक ओपनिंग में जमे रहने की वजह से मजबूरन केएल राहुल को कुर्बानी देनी पड़ती थी.

अचानक बदल गया भारत का ये स्टार बल्लेबाज

रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. ओपनिंग में आने के बाद खासकर केएल राहुल की बल्लेबाजी में निखार आया है. एक समय ऐसा भी आया था, जब केएल राहुल का टेस्ट करियर खत्म माना जा रहा था. हालांकि केएल राहुल ने अपने हाथों से अपनी किस्मत बदल डाली. केएल राहुल साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर आते हैं.

गेंदबाजों के लिए बना बेरहम

केएल राहुल ने इस साल अभी तक 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 50.16 की औसत से 602 रन बनाए हैं. केएल राहुल ने इस दौरान 2 शतक और 3 अर्धशतक जमाए हैं. इस साल टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल का हाईएस्ट स्कोर 137 रन है. केएल राहुल इन दिनों टेस्ट क्रिकेट में जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, विरोधी टीम के गेंदबाजों को उन्हें रोकना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल 53 रन बनाकर नाबाद हैं. अपनी पारी में केएल राहुल अभी तक 6 चौके लगा चुके हैं.

11वां टेस्ट शतक पूरा करने का टारगेट

केएल राहुल का टारगेट अब अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा करने का है. केएल राहुल ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. इस साल जून से अगस्त तक भारत ने इंग्लैंड की धरती पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी और उसे 2-2 से ड्रॉ करवाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की थी.इंग्लैंड के दौरे पर केएल राहुल ने 5 टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 53.20 की जबरदस्त औसत से 532 रन बनाए थे. केएल राहुल ने इस दौरान 2 शतक और 2 अर्धशतक ठोके थे. केएल राहुल का इस दौरान हाईएस्ट स्कोर 137 रन रहा है.

टेस्ट मैचों में 3842 रन बनाए

केएल राहुल ने अभी तक भारत के लिए 64 टेस्ट की 112 पारियों में 35.90 की औसत से 3842 रन बनाए हैं. केएल राहुल ने टेस्ट में 10 शतक और 20 अर्धशतक जड़े हैं. केएल राहुल ने 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 37.75 की औसत और 139.13 की स्ट्राइक रेट से 2265 रन बनाए हैं. केएल राहुल ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 22 अर्धशतक जड़े हैं. केएल राहुल ने 85 वनडे मैचों में 49.08 की औसत से 3043 रन बनाए हैं. केएल राहुल ने वनडे में 7 शतक और 18 अर्धशतक जड़े हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Ind Vs WI

