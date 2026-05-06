KL Rahul ने दिल्ली कैपिटल्स की 'डेथ वारंट' साइन कर दी... स्टार क्रिकेटर पर किसने लगाया इतना बड़ा आरोप?

Sanjay Manjrekar Slams KL Rahul: पूर्व भारतीय बल्लेबाज और वर्तमान में क्रिकेट एक्सपर्ट संजय मांजरेकर ने दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल पर करारा प्रहार किया है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केएल राहुल 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए थे. दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 155 रन बना सकी थी, जिसका सीएसके ने 18वें ओवर में ही आसानी से पीछा कर लिया. संजय मांजरेकर ने दिल्ली कैपिटल्स की हार का सबसे बड़ा गुनहगार केएल राहुल को माना है.

केएल राहुल ने साइन की 'डेथ वारंट'

DC बनाम CSK मैच का विश्लेषण करते हुए संजय मांजरेकर ने स्टार खिलाड़ी केएल राहुल पर जमकर हमला बोला. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ''यह लगभग विषम-सम के खेल जैसा है, जहां कभी-कभी वह सीधे गेंदबाजी पर टूट पड़ते हैं, जो कि केएल राहुल की खासियत है. लेकिन फिर उन्हें लगता है किउन्होंने यह अधिकार कमा लिया है और वो खुद पर बाकी बल्लेबाजों से अधिक जिम्मेदारी लेने लगते हैं. इस मैच में वो 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसा कर आप अपनी टीम के लिए हार का फरमान लिख देते हैं. उन बेजान शुरुआती छह ओवरों के बाद, डीसी का खेल खत्म हो चुका था.

संजय मांजरेकर ने आगे कहा कि पिछले मैच में शानदार पारी खेलने के बाद, केएल राहुल ने चेन्नई के खिलाफ पहले छह ओवरों में 12 गेंदों पर 12 रन बनाए. यानी दो ओवरों में उनका स्ट्राइक रेट 100 रहा. जब एक सलामी बल्लेबाज 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हों, तो यह उम्मीद करना सही नहीं होगा कि दूसरा ओपनर 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर बाद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा.

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केएल राहुल के सिर पर ऑरेंज कैप

बता दें कि संजय मांजरेकर की नजरों में केएल राहुल विलेन बने, लेकिन फिलहाल वो आईपीएल 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अभी तक 10 मैचों में 49.44 की औसत और 180.89 की स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए हैं. केएल राहुल के सिर पर ऑरेंज कैप भी है.

मांजरेकर ने अक्षर पटेल को भी घेरा

केएल राहुल के अलावा संजय मांजरेकर ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को भी आड़े हाथों लिया. सीएसके के खिलाफ मैच में अक्षर नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए थे. उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने. मांजरेकर ने कहा कि अक्षर पटेल कई मौकों पर बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आकर चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं. एक बार तो डेविड मिलर, जो खुद भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे. इसलिए यह बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजों के संयोजन का सवाल नहीं है. मिलर, समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी अक्षर पटेल के बाद बल्लेबाजी करने आए हैं. अक्षर पटेल एक गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, और वह इन तीनों से पहले बल्लेबाजी नहीं कर सकते.

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