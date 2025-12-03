KL Rahul: 442 रन, 143 का स्ट्राइक रेट... हर रोल में कमाल-लाजवाब हैं राहुल, होश उड़ा देंगे ये आंकड़े

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. रांची में ऐतिहासिक शतक ठोकने वाले विराट कोहली ने रायपुर में भी जलवा दिखाया और बैक टू बैक दो सेंचुरी जड़कर महफिल लूट ली. वहीं, नंबर-4 पर उतरे ऋतुराज गायकवाड़ ने भी लंबे इंतजार को खत्म करते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक ठोका. कोहली और गायकवाड़ के बीच 195 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद कप्तान केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और रन गति को कम नहीं होने दिया.

आखिरी ओवरों में एक बार फिर केएल राहुल साउथ अफ्रीका के लिए सिरदर्द साबित हुए. उन्होंने लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा. शुभमन गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी कर रहे राहुल अंत तक नाबाद रहे और 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को पीछे छोड़ दिया.

हर रोल में कमाल-लाजवाब हैं केएल राहुल

पिछले 1-2 सालों में केएल राहुल वनडे में टीम इंडिया के संकटमोचक साबित हुए हैं. नंबर-1 से लेकर 8 तक... उन्होंने हर पोजिशन पर बल्लेबाजी की है और टीम मैनेजमेंट को कभी निराश नहीं किया है. पिछले एक साल से वो इस फॉर्मेट में फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस नए रोल में भी उनका प्रदर्शन कमाल रहा है.

आखिरी 10 ओवरों में शानदार रिकॉर्ड

पिछले दो सालों में केएल राहुल सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक रहे हैं. 2023 से राहुल डेथ ओवरों में गेंदबाजों के लिए काल साबित हुए हैं. 41-50 ओवरों के बीच उन्होंने 142.76 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 424 रन बनाए हैं. 2023 से आखिरी 10 ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में केएल राहुल तीसरे नंबर पर आ गए हैं. इस सूची में वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं. 41-50 ओवरों के बीच सबसे ज्यादा धुनाई के मामले में साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने 168.11 की स्ट्राइक रेट से 464 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर श्रीलंका के चरिथ असलंका हैं, जिन्होंने 147.97 की स्ट्राइक रेट से 438 रन बनाए हैं.

