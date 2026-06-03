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Hindi Newsक्रिकेटखतरनाक बाउंसर्स और गजब का पेस... केएल राहुल को डेब्यू से पहले किस गेंदबाज ने किया परेशान, प्रैक्टिस में ही धारधार बॉलिंग

खतरनाक बाउंसर्स और गजब का पेस... केएल राहुल को डेब्यू से पहले किस गेंदबाज ने किया परेशान, प्रैक्टिस में ही धारधार बॉलिंग

India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट का आगाज होने में 3 दिन बाकी है. दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में खूब पसीना बहाया. भारतीय टीम में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक गेंदबाज ने अपनी घातक और दमदार गेंदबाजी से केएल राहुल को जमकर परेशान किया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:25 PM IST
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India vs Afghanistan: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट का आगाज होने में 3 दिन बाकी है. दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में खूब पसीना बहाया. भारतीय टीम में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक गेंदबाज ने अपनी घातक और दमदार गेंदबाजी से केएल राहुल को जमकर परेशान किया. तपती गर्मी में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज भी एक्शन में नजर आए. इस टेस्ट के बाद 13 जून को टीम इंडिया इस टीम के साथ 3 मैच की वनडे सीरीज खेलेगी.

कैसी रही प्रैक्टिस?

न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बातों में से एक यह थी कि मोहम्मद सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा के साथ लगभग 25 मिनट तक पूरी रफ्तार से गेंदबाजी करते दिखे. IPL के लंबे सीजन के बाद खिलाड़ियों के वर्कलोड को लेकर चिंता जताई जा रही थी. लेकिन सिराज ने अपनी बॉलिंग से संकेत दिया कि वह गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार और फिट हैं.

केएल राहुल को गुरनूर ने किया परेशान

सिराज और प्रसिद्ध के अलावा, लंबे कद के तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार ने भी अपने सेशन से केएल राहुल को परेशान किया. उनकी गेंदबाजी में जोरदार बाउंस देखने को मिला. केएल राहुल गुरनूर के सामने 2 बार मात भी खा गए, जिससे गेंद ऑफ स्टंप के बाहर किनारा लेकर निकली. इन पलों के बावजूद, राहुल क्रीज़ पर अपने समय के दौरान काफी मजबूत और सहज नजर आए.

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आकिब नबी ने भी दिखाया कमाल

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार ने भी नेट्स में गेंदबाजी करते हुए काफी समय बिताया. सेलेक्शन न होने के चलते सेलेक्टर्स सवालों के घेरे में थे. उन्हें अचानक नेट्स में गेंदबाजी करने के लिए बुलावा आया था. उन्होंने अपनी गेंदबाज़ी में सटीकता और निरंतरता बनाए रखने पर ध्यान दिया और अनुशासित लाइन और लेंथ पर कायम रहते हुए कई स्पेल डाले. कप्तान शुभमन गिल सहित सभी विशेषज्ञ बल्लेबाजों को रिजर्व गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करने का मिला.

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About the Author
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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