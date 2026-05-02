5 छक्के... 6 चौके और 75 रन, केएल राहुल ने तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रच दिया इतिहास

IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शुक्रवार को खेले गए IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बनाए और दिल्ली कैपिटल्स (DC) को जीत के लिए 226 रनों का लक्ष्य दिया. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 226 रन बनाते हुए राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया.

केएल राहुल ने तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने इस मैच में 40 गेंद पर 75 रन की तूफानी पारी खेली. केएल राहुल ने अपनी पारी में 187.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 6 चौके और 5 छक्के उड़ाए. केएल राहुल ने इसी के साथ ही IPL में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का एक महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. केएल राहुल ने इसके अलावा साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के प्रचंड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रच दिया इतिहास

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अपना आठवां 50-प्लस स्कोर बनाया, और एबी डिविलियर्स की बराबरी कर ली. केएल राहुल ने इस मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. केएल राहुल IPL में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अपना आठवां 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी भी बन गए हैं, जिन्होंने इसके लिए सिर्फ 18 पारियां खेली हैं.

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IPL में RR के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

8 – केएल राहुल (18 पारियां)

8 – एबी डिविलियर्स (20 पारियां)

7 – शिखर धवन (24 पारियां)

7 – विराट कोहली (33 पारियां)

दिल्ली कैपिटल्स की एक प्वाइंट्स की छलांग

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 के 43वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से मात दी. 9 में से 4 मुकाबले जीतकर दिल्ली कैपिटल्स (DC) एक प्वाइंट्स की छलांग लगाते हुए छठे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स (RR) 10 में से 4 मैच गंवाकर चौथे स्थान पर बनी हुई है.