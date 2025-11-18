'वो मेरा सिर फोड़ देगा...' इस गेंदबाज से क्यों इतने दहशत में हैं KL Rahul? टेस्ट सीरीज के बीच इस बयान ने मचाई खलबली

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. स्टार बल्लेबाज केएल राहुल भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. वो पहली पारी में 39 और दूसरी इनिंग में सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दो मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 0-1 से पीछे है और ऐसे में गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में केएल राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

इस बीच केएल राहुल का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसमें वो एक तेज गेंदबाज का जिक्र कर बोल रहे हैं कि वो नेट्स में मेरा सिर फोड़ देगा. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

बुमराह का नाम सुन क्यों घबरा गए केएल राहुल

केएल राहुल ने हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू दिया. जब एंकर जतिन सप्रू ने उनसे कहा कि आपने आईपीएल में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ खूब रन बटोरे हैं तो केएल ने मजेदार जवाब दिया.

केएल राहुल ने कहा, ''मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा क्योंकि अगली बार वो नेट में मेरा सिर फोड़ देगा. वो अगले सेशन में मेरा सिर या फिर अंगूठा तोड़ देगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, नो कॉमेंट!''

मजेदार जवाब के बीच जतिन सप्रू ने अगला सवाल पूछा कि जब कोई नेट्स में बुमराह के खिलाफ करारा शॉट्स खेलता है तो क्या उन्हें गुस्सा आता है? राहुल ने जवाब दिया- बहुत... बहुत नाराज हो जाता है. लेकिन सच्चाई तो ये है कि नेट में उसकी गेंद पर शॉट लगाना आसान नहीं होता. बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं.

'दांत पीसता रहता है बुमराह'

केएल राहुल ने आगे कहा कि जसप्रीत बुमराह नेट पर भी ऐसे गेंदबाजी करता है जैसे मानो वो मैच खेल रहा हो. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा- 'वो तो दांत पीसता ही रहता है.' उसका चेहरा देखोगे तो लगेगा कि हमेशा मैच के लिए तैयार रहता है. कभी-कभी हमें कहना पड़ता है कि यार बुमराह हम एक ही टीम में हैं.

