IPL से ठीक पहले दिल्ली को मिला सलामी बल्लेबाज, टूर्नामेंट में बरसाएं हैं खूब रन, कोच बदानी ने किया पक्का

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 सीजन के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. टीम ने तय किया है कि केएल राहुल को इस बार स्थायी ओपनर के तौर पर खिलाया जाएगा. 23 मार्च, सोमवार को टूर्नामेंट से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की. पहले मुकाबले से पहले बात करते हुए मुख्य कोच हेमांग बदानी और क्रिकेट डायरेक्टर वेणुगोपाल राव ने साफ कहा कि टीम इस सीजन में अपनी ओपनिंग से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करना चाहती है. पिछले सीजन में दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी उसका टॉप ऑर्डर रहा था. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सात अलग-अलग ओपनिंग जोड़ी आजमाईं. शुरुआत फाफ डु प्लेसिस और जेक फ्रेजर-मैकगर्क के साथ की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के खराब प्रदर्शन के चलते टीम को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी.

बदलाव से पड़ा असर

लगातार बदलावों का असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा और स्थिरता नहीं बन पाई. पूरे सीजन में टॉप ऑर्डर में 13 बार बदलाव किए गए, जिससे टीम की लय बिगड़ती रही. इस अस्थिरता का सीधा असर टीम की ओपनिंग पर पड़ा, जिसके कारण कई बार मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर ज्यादा दबाव आ जाता था और उन्हें पारी संभालने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी.

राहुल करेंगे ओपन

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पहले मुकाबले से पहले मुख्य कोच हेमांग बदानी ने कहा कि पिछले दो सालों में टी20 क्रिकेट में मजबूत ओपनिंग साझेदारी काफी अहम रही है और कई मैचों का रुख तय किया है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साफ किया कि इस सीज़न में भी केएल राहुल को टॉप ऑर्डर में ही मौका दिया जाएगा.

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व्हाइट बॉल में राहुल

आईपीएल 2024 के खत्म होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को टीम से बाहर कर दिया था. इसके बाद फ्रेंचाइज़ ने बड़ी रकम खर्च करके ऋषभ पंत को अपने साथ जोड़ा, जबकि दिल्ली ने अपनी बैटिंग को मजबूत करने के लिए राहुल पर भरोसा जताया.शुरुआत में राहुल को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका मिला, लेकिन पिछले सीज़न के दौरान धीरे-धीरे उन्हें ऊपर भेजा गया और आखिर में वे टॉप-3 का अहम हिस्सा बन गए.

मजबूती देंगे राहुल

पिछले करीब डेढ़ साल में केएल राहुल ने अपनी पावर हिटिंग पर काफी काम किया है. आईपीएल 2025 में उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से 539 रन बनाए, जो आईपीएल 2022 के बाद उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा. 2022 में उन्होंने 600 से ज्यादा रन तो बनाए थे, लेकिन उस समय उनका स्ट्राइक रेट इतना बेहतर नहीं था. राहुल की इस बेहतर हिटिंग से दिल्ली कैपिटल्स को टॉप ऑर्डर में मजबूती मिलने की उम्मीद है. हालांकि, टीम को अभी भी उनके ओपनिंग पार्टनर पर फैसला करना बाकी है. इस जगह के लिए पथुम निस्संका, अभिषेक पोरेल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी विकल्प के तौर पर मौजूद हैं.

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