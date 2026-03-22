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Hindi Newsक्रिकेटIPL में चार्टर्ड फ्लाइट से लंदन से भारत.. कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी से मची खलबली, यूजर की बल्ले-बल्ले

'IPL में चार्टर्ड फ्लाइट से लंदन से भारत..' कोहली की इंस्टाग्राम स्टोरी से मची खलबली, यूजर की बल्ले-बल्ले

सोशल मीडिया पर विराट कोहली का साम्राज्य खूब फैला हुआ है. इंस्टाग्राम पर उनके 275 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जब वह कुछ पोस्ट करते हैं तो मिनटों में हजारों लाइक और कमेंट्स आ जाते हैं. आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है जिससे खलबली मच गई है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 22, 2026, 02:50 PM IST
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सोशल मीडिया पर विराट कोहली का साम्राज्य खूब फैला हुआ है. इंस्टाग्राम पर उनके 275 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जब वह कुछ पोस्ट करते हैं तो मिनटों में हजारों लाइक और कमेंट्स आ जाते हैं. आईपीएल 2026 से पहले विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है जिससे खलबली मच गई है. एक इंस्टाग्राम अकाउंट से मजेदार मीम्स पोस्ट होते हैं और एक मीम विराट कोहली को पसंद आ गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी पर लगा दिया. ये मीम विराट कोहली से ही जुड़ा हुआ था. 

क्या था मीम?

मीम को एक न्यूज फॉर्मेट में पेश किया गया. मीम में लिखा था, 'रिपोर्टों के अनुसार, कोहली ने RCB मैनेजमेंट से भारत और लंदन के बीच चार्टर्ड फ़्लाइट की सुविधा मांगी है. अगर मैचों के बीच 3 दिन से ज्यादा का गैप होता है, तो उनकी योजना लंदन जाने और अगले मैच से ठीक पहले वापस लौटने की है.' ये मीम विराट की नजरों में चढ़ा और वह इसे स्टोरी पर लगाकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए. 

अधिकतर एयरपोर्ट पर नजर आते हैं कोहली

विराट कोहली अधिकतर एयरपोर्ट पर ही नजर आते हैं. उनके लंदन रहने के चर्चे हमेशा तेज रहते हैं. लेकिन आईपीएल के चलते उन्हें भारत आना पड़ा. कभी भी मुकाबलों की वजह से विराट कोहली को लंदन से भारत का सफर बार-बार करना पड़ता है. विराट के इसी सफर को टारगेट करते हुए मीम बनाया और विराट कोहली ने स्टोरी लगा दी. मीम्स बनाने वाले यूजर की बल्ले-बल्ले हो गई. 

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खूब पसीना बहा रहे कोहली

विराट कोहली आरसीबी के कैंप से जुड़े हुए हैं और जमकर पसीना बहा रहे हैं. उनका एक प्रैक्टिस का वीडियो सामने आया था जिसमें वह भुवनेश्वर कुमार का सामना कर रहे थे. इसके अलावा एक वीडियो में कोहली अपनी टीम को आगे के चैलेंज के बारे में बताते नजर आए. आईपीएल का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और उद्घाटन मैच में आरसीबी और हैदराबाद के बीच टक्कर होगी. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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