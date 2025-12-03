विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे कोहली...गौतम गंभीर से तकरार के बीच विराट ने क्यों लिया यू-टर्न? 5 पॉइंट में समझें

Virat Kohli Ready to play in Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली ने मंगलवार को 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का मन बना लिया है. इसके लिए उन्होंने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को आधिकारिक सूचना दे दी है. इससे पहले उन्होंने इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया था. भारत के कोच गौतम गंभीर ने यह शर्त रखी है कि जो भी प्लेयर नेशनल टीम के लिए खेलना चाहता है, उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा. कोहली से पहले रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की चयन समिति को इस टूर्नामेंट में खेलने के बारे में बता दिया था.

कोहली ने सबका मुंह किया बंद

कोहली ने इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही वनडे से भी अलग हो जाएंगे या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा. हालांकि, चीजें एक दम इसके उलट हुईं. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद सिडनी में जोरदार वापसी की और अर्धशतक लगा दिया. उसके बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में उन्होंने जोरदार शतक लगाकर आलोचकों का मुंह बंद करा दिया.

विवादों से परेशान बीसीसीआई

रांची मैच के बाद उनके कोच गौतम गंभीर के साथ तकरार की खबरें आईं. भारतीय क्रिकेट का दिल अभी भी कोहली और रोहित के लिए धड़कता है. ये खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार चल रही चर्चा ने बीसीसीआई को भी मुश्किल में डाल दिया है. कई रिपोर्टों में यह दावा किया कि गंभीर के कोहली और रोहित के साथ अब वैसे रिश्ते नहीं रहे जैसे तब थे जब उन्होंने पहली बार राहुल द्रविड़ की जगह भारत के हेड कोच का पद संभाला था. असल में रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों दिग्गजों और कोच के बीच रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं. इसे लेकर रायपुर में बैठक रखी गई है. यह तक कोहली और गंभीर के बीच ठीक से बात नहीं हो रही है. इन मामलों को लेकर बीसीसीआई रायपुर में एक बैठक करने वाला है. उसमें अजीत अगरकर, गंभीर, रोहित और कोहली के साथ अन्य बोर्ड पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं.

विजय हजारे में क्यों खेलेंगे विराट?

1. रिपोर्टों के अनुसार, कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन रोहित शर्मा तैयार हो गए. इसके बाद विराट पर दबाव बढ़ गया. जब रोहित भी खेल रहे हैं, तो एक प्लेयर के लिए अपवाद कैसे हो सकता है? ऐसे में बोर्ड के पास विराट से बात करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था.

2. विराट के मना करने के बाद बोर्ड दुविधा में फंस गया था. कोहली अगर नहीं खेलते तो अन्य खिलाड़ियों में गलत संदेश जाता. कहा जाता कि विराट को बोर्ड की ओर से स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं. इस कारण विराट से बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने बात की और उन्हें मनाया.

3. बोर्ड द्वारा मनाए जाने के बाद कोहली ने डीडीसीए से बात की. उनके टीम में आने से दिल्ली काफी मजबूत हो जाएगी. हालांकि, अभी तय नहीं है कि कोहली कितने मैच खेलेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि वह टीम के छह में से कम से कम दो मुकाबलों में उपलब्ध रहेंगे.

4. कोहली अगर विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हैं तो उन्हें भी फायदा होगा. साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ होमग्राउंड पर लिमिटेड ओवरों की सीरीज खेलनी है. 11, 14 और 18 जनवरी को तीन वनडे मैच होंगे. ऐसे में विराट के पास करीब एक महीने का खाली समय होगा और विजय हजारे ट्रॉफी में खेलकर वह अपनी लय को बरकरार रख सकते हैं.

5. विराट के इस फैसले से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्तर भी ऊंचा उठेगा. फैंस के बीच इस टूर्नामेंट की पहुंच बढ़ेगी और युवा खिलाड़ियों को विराट के अनुभव का लाभ मिलेगा. जब कोहली जब ग्राउंड पर होंगे तो फैंस के बड़ी संख्या में उन्हें देखना चाहेंगे. इस साल की शुरुआत में कोहली ने एक रणजी ट्रॉफी मैच को एक शानदार नजारे में बदल दिया. वह 12 साल बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलने उतरे थे और करीब 12 हजार दर्शक उन्हें देखने पहुंचे थे. ऐसा घरेलू क्रिकेट में लंबे समय बाद हुआ था.