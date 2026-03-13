रिपोर्ट: कोलकाता नाइटाइडर्स को 440 वोल्ट का झटका, कातिलाना गेंदबाज IPL 2026 से OUT, अब किसकी होगी एंट्री?

IPL 2026 Kolkata Knight Riders: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले तीन बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइटराइडर्स को बड़ा झटका लगा है. टीम के मुख्य तेज गेंदबाज हर्षित राणा के आगामी आईपीएल सीजन से बाहर होने की खबरें आई हैं. अभी तक फ्रेंचाइजी या बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हर्षित के बाहर से होने से कोलकाता की बॉलिंग लाइन अप काफी कमजोर हो जाएगी. टीम ने पहले ही मुस्तफिजुर रहमान को गंवा दिया है.

हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कप से पहले नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक वार्म-अप मैच के दौरान अपने घुटने में चोट लगा बैठे थे. उसके बाद से वह मैदान पर नहीं लौटे हैं. 24 वर्षीय इस खिलाड़ी की 9 फरवरी को मुंबई में सर्जरी हुई थी, लेकिन वह अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं. माना जा रहा है कि हर्षित आईपीएल में खेलने के लिए समय पर ठीक नहीं हो पाएंगे.

हर्षित ने कोलकाता को बनाया था चैंपियन

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हर्षित ने कोलकाता के 2024 के खिताब जीतने के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने 19 विकेट लिए थे. इसी प्रदर्शन की बदौलत वह भारत के लिए सभी फॉर्मेट में नियमित खिलाड़ी बन गए थे. 2025 सीजन से पहले फ्रेंचाइजी ने उन्हें 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. उन्होंने खेले गए 13 मैचों में 15 विकेट चटकाए थे.

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पथिराना के खेलने पर सस्पेंस

ऐसा माना जा रहा है कि टीम ने अभी तक इस ऑलराउंडर के रिप्लेसमेंट पर कोई फैसला नहीं लिया है. उसे उम्मीद है कि आकाश दीप, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक और कार्तिक त्यागी जैसे खिलाड़ी मौके का पूरा फायदा उठाएंगे. मथीशा पथिराना की भागीदारी को लेकर भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें चोट लग गई थी और वे फिलहाल रिकवर कर रहे हैं.

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कोलकाता की टीम में मुजरबानी शामिल

इससे पहले शुक्रवार को फ्रेंचाइजी ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को अपनी टीम में शामिल किया. 6 फीट 8 इंच लंबे इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में जिम्बाब्वे के अग्रणी गेंदबाजों में अपनी जगह बनाई है. मुजरबानी अपनी तेज उछाल और पारी के अहम पड़ावों पर विकेट चटकाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. मुजरबानी टी20 क्रिकेट का काफी अनुभव रखते हैं. उन्होंने 80 से अधिक टी20 इंटरनेशनल मैचों में 90 से ज्यादा विकेट लिए हैं. मुजरबानी 17 मार्च तक कोलकाता में पहुंच जाएंगे.