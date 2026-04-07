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Hindi Newsक्रिकेटकंगाली में आटा गीला... KKR के लिए आई बुरी खबर, IPL के 10 दिन बाद भी नहीं खत्म इंजरी की टेंशन

कंगाली में आटा गीला... KKR के लिए आई बुरी खबर, IPL के 10 दिन बाद भी नहीं खत्म इंजरी की टेंशन

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत पतली नजर आ रही है. केकेआर को अभी तक 3 मैच में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. जब जीत की उम्मीद थी तो बारिश विलेन बन गई. अब एक और बुरी खबर केकेआर की टीम के लिए आ चुकी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:51 PM IST
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केकेआर के लिए बढ़ी टेंशन. (KKR)
केकेआर के लिए बढ़ी टेंशन. (KKR)

आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इकलौती जीत के लिए तरसती नजर आ रही है. लगातार दो हार के बाद जब जीत की उम्मीद जागी तो होम ग्राउंड पर बारिश विलेन बन गई. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ और दोनों टीमों को एक-एक पाइंट्स मिले. अब कोलकाता की टीम के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है. टीम में इंजरी कंसर्न पहले से ही था, लेकिन अब आईपीएल का आगाज हुए 10 दिन बीच चुके लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

इस पेसर को नहीं मिली NOC

श्रीलंकाई पेसर मथीशा पथिराना की गैर-मौजूदगी टीम के लिए टेंशन बनी हुई थी. अब अपडेट है कि पथिराना को अभी तक श्रीलंका क्रिकेट (SLC) से 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) नहीं मिला है. ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक SLC ने इस बात की पुष्टि की है कि वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना उन 15 केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक अनिवार्य फिटनेस टेस्ट नहीं दिए हैं. 

6 खिलाड़ी हुए फेल

रिपोर्ट में बताया गया कि छह अन्य खिलाड़ी कम से कम एक बार टेस्ट में फेल हो चुके हैं. पथिराना, जिन्हें T20 विश्व कप 2026 के दौरान पिंडली (calf) में खिंचाव आ गया था, उन्होंने हाल ही में नेट्स में गेंदबाजी शुरू की है. वह अप्रैल के मध्य तक भारत में IPL टीम से जुड़ सकते हैं. हालांकि, SLC द्वारा अनिवार्य किए गए उनके फिटनेस टेस्ट की कोई आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह टेस्ट अगले एक हफ़्ते के भीतर हो जाएगा.

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हसरंगा पर भी अपडेट

हसरंगा, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है. वह इस समय बाएँ पैर की हैमस्ट्रिंग में लगी चोट से जूझ रहे हैं. उनकी उपलब्धता को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक NOC के लिए आवेदन नहीं किया है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए, श्रीलंका के 45 केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों में से केवल 24 खिलाड़ी ही फिटनेस टेस्ट पास कर पाए हैं. IPL 2026 से पहले ही SLC ने यह साफ कर दिया था कि जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति चाहेंगे, उन्हें NOC तभी दी जाएगी जब वे अनिवार्य 'फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट' सफलतापूर्वक पास कर लेंगे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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