'हार पचाना मुश्किल है...' मुकुल चौधरी की तूफानी बल्लेबाजी देख हैरान रह गए अजिंक्य रहाणे, बताया कहां हुई चूक

IPL 2026 Ajinkya Rahane: आईपीएल में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के हाथों मिली करीबी हार के बाद केकेआर (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मुकुल चौधरी की 'मैच जिताऊ' पारी की प्रशंसा की और बताया कि आखिर कहां कोलकाता की टीम से चूक हुई.
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IPL 2026 LSG vs KKR: कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्वीकार किया कि आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के खिलाफ मिली तीन विकेट की हार उनके लिए वाकई बहुत कठिन है. ईडन गार्डन्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने रहाणे (41), अंगकृष रघुवंशी (45) और रोवमैन पॉवेल (39*) के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत 20 ओवरों में 181/4 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था. धीमी पिच पर यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लग रहा था, खासकर जब केकेआर ने मध्य ओवरों में शानदार वापसी की थी.
लखनऊ सुपर जाएंट्स ने बेहद नाटकीय अंदाज में इस लक्ष्य का पीछा किया. इसमें मुकुल चौधरी ने मात्र 27 गेंदों में नाबाद 54 रनों की पारी खेली. आयुष बदोनी के पवेलियन लौटने के बाद मुकुल ने पारी संभाली और मैच जिताऊ साझेदारी निभाई. मैच के बाद रहाणे ने मुकुल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी यह पारी 'निर्णायक' साबित हुई.
मैच के अंतिम पलों पर चर्चा करते हुए रहाणे ने कहा कि आखिरी दो ओवरों में थोड़ी बहुत चूक हो सकती है. उनके अनुसार, लखनऊ के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था और उन्हें दो ओवर में 30 रन चाहिए थे, इसलिए उनकी रणनीति हर गेंद पर प्रहार करने की थी. रहाणे ने माना कि कुछ गेंदें अच्छी थीं, लेकिन मुकुल चौधरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए खेल का रुख ही पलट दिया.
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केकेआर के कप्तान ने खुलासा किया कि आखिरी ओवर में उनकी रणनीति आवेश खान को स्ट्राइक पर रखने की थी. उन्होंने यह भी बताया कि धीमी ओवर गति या परिस्थितियों के कारण घेरे के अंदर पांच फील्डर रखने पड़े थे, जिससे गेंदबाजों के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी. रहाणे ने कहा कि इस विकेट पर 180 का बचाव करना आसान नहीं था और उन्होंने विपक्षी बल्लेबाज को उनकी बेहतरीन पारी का पूरा श्रेय दिया.
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हार के बावजूद रहाणे अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक दिखे, हालांकि उन्होंने माना कि छोटे अंतराल ने ही अंत में अंतर पैदा किया. इस हार के साथ कोलकाता की टीम इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है. अब टीम का अगला मुकाबला 14 अप्रैल को पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा.