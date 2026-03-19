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कोलकाता नाईट राइडर्स को मिला नया घर, USA के इस शहर में अपना स्टेडियम रखने वाली इकलौती फ्रेंचाइजी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में खुद का स्टेडियम बना लिया है. केकेआर सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों में ऐसा करने वाले इकलौती टीम बन गई है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 19, 2026, 04:41 PM IST
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कोलकाता नाइट राइडर्स टीम को अपना नया होम ग्राउंड मिल गया है, और इस बार यह कोलकाता में नहीं बल्कि अमेरिका में है. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स अब कैलिफोर्निया में अपने खुद के समर्पित मैदान पर मुकाबले खेलेगी. यह पहली बार है जब किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास विदेश में अपना आधिकारिक घरेलू मैदान होगा. टीम ने 2026 सीज़न के लिए पोमोना के फेयरप्लेक्स में बने नाइट राइडर्स क्रिकेट फील्ड को अपना होम ग्राउंड घोषित किया है, जो उनके इंटरनेशनल विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इस मौके पर फ्रेंचाइजी के मालिक और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने कहा कि यह पल टीम के लिए काफी खास और यादगार है. 

क्रिकेट को लेकर खूब जूनून

उन्होंने आगे कहा कि लॉस एंजिल्स में अपना होम ग्राउंड मिलने से टीम को एक मजबूत और स्थिर आधार तैयार करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, “लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के पास अपना खुद का मैदान होना हमारे लिए काफी उत्साहजनक है. अमेरिका एक बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट है, जहां क्रिकेट को लेकर भी अच्छा खासा जुनून देखने को मिलता है. हमें उम्मीद है कि यह मैदान ऐसा केंद्र बनेगा, जहां फैंस एक साथ आकर खेल का आनंद लें और टीम को सपोर्ट करें.

USA में क्रिकेट के लिए बड़ा कदम

“फेयरप्लेक्स के साथ साझेदारी में नाइट राइडर्स क्रिकेट फील्ड की स्थापना हमारी फ्रेंचाइजी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और हम इस क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं,” उन्होंने कहा.अमेरिका में क्रिकेट के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है. यह कदम सिर्फ एक मैदान होने के बारे में नहीं है, बल्कि अमेरिका में एक मजबूत आधार स्थापित करने के बारे में है.

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KKR इकलौती टीम

दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक स्थायी मैदान होने से, एलए नाइट राइडर्स अब बार-बार मैदान बदलने के बजाय स्थानीय प्रशंसक आधार बना सकते हैं. उम्मीद है कि इस मैदान पर मेजर लीग क्रिकेट के मैच होंगे, जिससे प्रशंसकों को नियमित रूप से शीर्ष स्तर के क्रिकेट का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.इस कदम की खास बात यह है कि फिलहाल आईपीएल के स्वामित्व वाली किसी भी अन्य फ्रेंचाइजी के पास अपना कोई समर्पित स्टेडियम नहीं है.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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Kolkata Knight RidersKKR owns homeground in USA

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