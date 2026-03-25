KKR की टीम से जुड़ा ये खूंखार गेंदबाज, हवा से करता है बात, गिल्लियां उड़ाने में माहिर

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 के लिए हर्षित राणा की जगह नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया है. हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपने दाहिने घुटने में लिगामेंट में खिंचाव आने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. हर्षित राणा इसके बाद IPL 2026 के पूरे सीजन से भी बाहर हो गए, जिससे KKR का बॉलिंग अटैक और भी कमजोर हो गया. आकाश दीप और मथीशा पथिराना भी चोटिल हैं, जबकि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया गया था.

KKR की टीम से जुड़ा ये खूंखार गेंदबाज

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी, जिससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने हर्षित राणा की जगह तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया है. काफी सोच-विचार के बाद, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने नवदीप सैनी को अपनी टीम में शामिल किया है. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने तेज गेंदबाज आकाश दीप की जगह सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया था.

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2019 में IPL करियर शुरू किया

नवदीप सैनी को अपना पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ मिला था. अपने पहले ही सीजन में नवदीप सैनी ने 13 मुकाबले खेले, जिसमें 11 विकेट निकाले. IPL 2022 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने नवदीप सैनी को अपने साथ जोड़ा, जिसके लिए नवदीप सैनी 2 सीजन खेल चुके हैं. नवदीप सैनी ने आईपीएल में अब तक कुल 5 सीजन में 32 मुकाबले खेले, जिसमें 42.34 की औसत के साथ 23 विकेट हासिल किए.

हवा से करता है बात

इंजरी की वजह से नवदीप सैनी का इंटरनेशनल करियर प्रभावित रहा है. फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे नवदीप सैनी घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में सक्रिय हैं. नवदीप सैनी की 140 से 150 किमी रफ्तार वाली गेंद बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करती रही है. नवदीप सैनी ने भारत की ओर से 2 टेस्ट खेले, जिसमें 4 विकेट हासिल किए. वहीं, 8 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 6 विकेट हैं. इसके अलावा, 11 T20I मैचों में नवदीप सैनी ने 13 विकेट निकाले हैं. KKR की टीम 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के साथ अपना अभियान शुरू करेगी.