इस खिलाड़ी ने खत्म की KKR एक टेंशन, तलवार की तरह घुमाता है बल्ला, सरप्राइज छक्कों से मचाया हाहाकार

KKR vs LSG IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. पिछले मैचों की तरह केकेआर की हालत इस मुकाबले में भी पतली नजर आई. टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, टीम की एक टेंशन खत्म हो चुकी है.
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KKR vs LSG: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार चौथे मैच में जीत नसीब नहीं हुई. टीम को लखनऊ ने 3 विकेट से करारी शिकस्त दी. भले ही केकेआर की टीम इस मुकाबले में हार गई, लेकिन एक टेंशन खत्म हो चुकी है. केकेआर की टीम को मिडिल ऑर्डर में एक विस्फोटक बल्लेबाज मिल चुका है. इस बल्लेबाज ने लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में केकेआर टीम की हालत बचाई. आते ही इस विस्फोटक बल्लेबाज ने छक्कों में डील की और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.
लखनऊ ने केकेआर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पंत एंड कंपनी ने उम्मीद के मुताबिक ही शुरुआत की क्योंकि फिन एलेन के रूप में पहला झटका टीम को महज 15 के स्कोर पर ही लग गया. दूसरे छोर से कप्तान रहाणे टिके रहे, लेकिन 41 रन बनाकर फिफ्टी से चूक गए. अंगकृष्ण रघुवंशी ने भी 45 रन की पारी खेली. ग्रीन ने भी 32 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका देखने को मिला.
मिडिल ऑर्डर की टेंशन खत्म हो चुकी है क्योंकि टीम में रोवमैन पॉवेल की एंट्री हो चुकी है. पॉवेल ने मैदान पर आते ही छक्कों क बौछार की. उन्होंने महज 24 गेंद में 39 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को 181 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया. पॉवेल पिछले मैच में भी खेले थे, लेकिन मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके चलते उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. अब आने वाले मुकाबलों में पॉवेल टीम के लिए खास साबित हो सकते हैं.
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केकेआर की टीम लखनऊ के खिलाफ मैच में दूसरी पारी में पकड़ बना चुकी थी. लखनऊ ने 128 के स्कोर पर अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था. छठे विकेट के रूप में 54 रन ठोकने वाले सेट बल्लेबाज आयुष बदोनी आउट हुए, जिसके बाद केकेआर की जीत की उम्मीद थी. लेकिन मुकुल चौथरी एक छोर से तबाही मचाते रहे. उन्होंने 27 गेंद में 7 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 54 रन ठोक जीत की इबारत लिख दी.