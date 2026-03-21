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Hindi Newsक्रिकेटKKR को लगा सबसे बड़ा झटका, अब ये खूंखार तेज गेंदबाज पूरे सीजन से बाहर, गिल्लियां उड़ाने में माहिर

KKR को लगा सबसे बड़ा झटका, अब ये खूंखार तेज गेंदबाज पूरे सीजन से बाहर, गिल्लियां उड़ाने में माहिर

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, जिससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज आकाश दीप पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. केकेआर ने बीते साल मिनी-ऑक्शन में आकाश दीप को 1 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन आकाश दीप ऐसे समय में टीम से बाहर हुए हैं, जब टीम की फास्ट बॉलिंग यूनिट पहले ही चोटों से जूझ रही है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 21, 2026, 04:20 PM IST
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IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, जिससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज आकाश दीप पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. केकेआर ने बीते साल मिनी-ऑक्शन में आकाश दीप को 1 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन आकाश दीप ऐसे समय में टीम से बाहर हुए हैं, जब टीम की फास्ट बॉलिंग यूनिट पहले ही चोटों से जूझ रही है.

KKR को लगा सबसे बड़ा झटका

KKR फ्रेंचाइजी से जुड़े एक अधिकारी ने शनिवार को आकाश दीप के बाहर होने की पुष्टि करते हुए ​​बताया, 'हां, आकाश दीप आने वाले आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं. वह अभी तक बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैब के लिए रवाना नहीं हुए हैं, लेकिन यह पक्का है कि वह इस सीजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.' कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नए सीजन की शुरुआत 29 मार्च को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है.

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अब ये खूंखार तेज गेंदबाज पूरे सीजन से बाहर

केकेआर का प्री-सीजन कैंप 18 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें आकाश दीप शामिल नहीं हुए थे, न ही उन्हें शुक्रवार शाम ईडन गार्डन्स में खेले गए इंट्रा-स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में देखा गया था. जानकारी के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि आकाश दीप को 15 से 18 फरवरी के बीच कल्याणी स्थित बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में बंगाल की ओर से खेलते हुए बाएं पैर की एड़ी में चोट लग गई थी. आकाश दीप के बाहर होने से केकेआर की तेज गेंदबाजी की चिंताएं और बढ़ गई हैं.

KKR के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं

भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हर्षित राणा पहले ही मेनिस्कस टियर की सर्जरी के बाद बाहर चल रहे हैं, जबकि श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना अपनी चोट के बाद अपने बोर्ड से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. कंधे की चोट के कारण वह 2026 पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप में भी ज्यादा समय तक नहीं खेल पाए थे. केकेआर के पास तेज गेंदबाजी टीम में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी और कार्तिक त्यागी शामिल हैं, जबकि कैमरन ग्रीन और रमनदीप सिंह तेज गेंदबाजी के ऑलराउंड विकल्प हैं. केकेआर ईडन गार्डंस में ट्रायल आयोजित करके तेज गेंदबाजी विभाग में नए खिलाड़ियों की तलाश कर रही है. नवदीप सैनी, आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह, संदीप वॉरियर, केएम आसिफ और सुनील कुमार जैसे खिलाड़ी, राणा और अब आकाश दीप के चोटिल होने से खाली हुई जगहों को भरने के लिए ट्रायल में हिस्सा ले रहे है.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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