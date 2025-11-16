IND vs SA कोलकाता टेस्ट में सट्टेबाजी... 3 को पुलिस ने धर दबोचा, चल रहा था सट्टे का रैकेट

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट की जीत-हार का शोर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है. लेकिन इस बीच एक नई हिला देने वाली खबर इस टेस्ट मैच से ही जुड़ी देखने को मिली. कोलकाता पुलिस ने रविवार को ईडन गार्डन्स में भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर सट्टेबाजी रैकेट चला रहे थे. गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान अल्ताफ खान, अंकुश राज और पटेल पिंकल कुमार के रूप में हुई.

कहां के हैं आरोपी?

पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी क्रमशः महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के रहने वाले हैं. आरोप है कि आरोपी दूसरे राज्यों से आए थे और टेस्ट मैच के दौरान सट्टेबाजी का रैकेट चला रहे थे. ईडन गार्डन्स में भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच पांच दिवसीय मैच के तीसरे दिन रविवार दोपहर को समाप्त हो गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार को खेल के दूसरे दिन कुछ लोग ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए सट्टा लगा रहे थे. पुलिस को गोपनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली.

ईडन गार्डन्स पर पड़ा छापा

सूचना के आधार पर पुलिस के उपद्रव-रोधी दस्ते और खुफिया विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने शनिवार को ईडन गार्डन्स पर गुप्त रूप से छापा मारा. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्टेडियम गैलरी के 'एफ1' ब्लॉक में बैठकर सट्टेबाजी का धंधा चला रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने ब्लॉक की तलाशी ली और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

कैसे चल रहा था सट्टे का रैकेट?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी अपने मोबाइल फोन पर कई ऐप का उपयोग करके सट्टेबाजी का रैकेट चला रहे थे. इस घटना में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि सट्टा रैकेट में कई और लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग क्रिकेट मैचों के दौरान देश के विभिन्न शहरों में घूमकर सट्टा रैकेट चलाते थे. पुलिस अधिकारियों ने सट्टेबाजी रैकेट में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किए गए युवकों के मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिए हैं. जब्त किए गए मोबाइल फोन से पुलिस को कई संदिग्ध लेन-देन और लेन-देन के स्क्रीनशॉट मिले हैं. शुरुआती पूछताछ के बाद, पुलिस ने मैदान पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करके तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया.