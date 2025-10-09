CATCH OF THE TOURNAMENT...? रॉकेट की रफ्तार से आई गेंद... क्रांति ने लड्डू कैच की तरह लपका, बल्लेबाज भी हैरान

भारतीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप मैच में एक ऐसा शानदार कैच लपका, जिसे आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस इस कैच को टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच करार दे रहे हैं.
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला विशाखापत्तनम में में खेला गया. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष अपनी 94 रन की पारी के लिए चर्चा में रहीं, जिन्होंने लड़खड़ाई टीम को एक 251 रन के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. ऋचा घोष अपनी बैटिंग के लिए सुर्खियों में रहीं, लेकिन दूसरी पारी में क्रांति गौड़ ने एक ऐसा हैरतअंगेज कैच लपका कि सोशल मीडिया पर छा गईं. इस कैच को फैंस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच करार दे रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
क्रांति गौड़ ने कमाल कर दिया
पारी का तीसरा ओवर लेकर आईं क्रांति गौड़ ने तीसरे ओवर में साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया. यही विकेट लेने के लिए क्रांति ने एक बेहतरीन कैच लपका. पिछले मैच में शतक लगाने के बाद, ताजमिन ब्रिट्स बिना खाता खोले आउट हो गईं. क्रांति गौड़ ने ऑफ स्टंप के ठीक बाहर एक लेंथ बॉल फेंकी, जिसे ताजमिन ब्रिट्स ने सामने की ओर जोर से हिट करने की कोशिश की, लेकिन वह गेंद को नीचे नहीं रख पाईं. अपने फॉलो-थ्रू में क्रांति ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और एक शानदार रिफ्लेक्स कैच लपका. वह जमीन पर गिर पड़ीं, लेकिन गेंद पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें हाथ से गेंद नहीं छूटी. उनके इस कैच को फैंस कैच ऑफ द टूर्नामेंट बता रहे हैं.
ऋचा घोष ने भारत को 251 रन तक पहुंचाया
102 रन पर 6 विकेट खोकर लड़खड़ाई भारतीय टीम की संकटमोचक ऋचा घोष बनीं. ऋचा ने 94 रन की पारी खेलकर भारत का स्कोर 250 पार पहुंचाया. भारतीय टीम एक गेंद रहते 251 रन पर ऑलआउट हो गई. ऋचा ने पहले 7वें विकेट के लिए अमनजोत कौर के साथ 51 रन जोड़े. इसके बाद स्नेह राणा के साथ ऋचा ने 8वें विकेट के लिए 88 रन की मजबूत पार्टर्नशिप की.
हालांकि, पारी के आखिरी ओवर में ऋचा शतक कैच हो गईं, जिससे उनका शतक पूरा नहीं हो सका. ऋचा ने 94 रनों की पारी के दौरान 11 चौके और चार छक्के लगाए. स्नेह राणा ने 33 रन बनाए. इनसे पहले ओपनर प्रतिका रावल 37 रन बनाकर आउट हुईं. स्मृति मंधाना समेत टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं कर सका. साउथ अफ्रीका के लिए क्लोए ट्रोन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. वहीं, मरीजाने कैप, नदिने डिक्लर्क और नोनकुलुलेको मलाबा ने दो विकेट झटके.