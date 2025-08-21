वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी एशिया कप 2025 के सेलेक्शन पर भड़का, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को कहा- ये Nonsense...

भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने वाले एक क्रिकेटर ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को आड़े हाथों लिया है और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है. भारत के पूर्व क्रिकेटर कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई टीम इंडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कृष्णम्माचारी श्रीकांत 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के क्रिकेटर रहे हैं. कृष्णम्माचारी श्रीकांत भारत के कप्तान और चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं. क्रिस श्रीकांत ने एशिया कप 2025 से श्रेयस अय्यर को बाहर किए जाने के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी सेलेक्शन कमिटी पर सवाल उठाए हैं.

वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी एशिया कप 2025 के सेलेक्शन पर भड़का

क्रिस श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के सेलेक्शन की तीखी आलोचना की है. क्रिस श्रीकांत ने कहा, 'मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, श्रेयस अय्यर एक स्वाभाविक पसंद हैं. मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं. आपको हाल के मैचों को देखना होगा. किसी खिलाड़ी को एक साल पहले के फॉर्म से आंकने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आईपीएल में 175 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं. यहां स्ट्राइक रेट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है. वह (श्रेयस अय्यर) शानदार रहे हैं. फिर भी आपने उन्हें टीम से बाहर रखा है. आपने उन्हें अब भ्रमित कर दिया है.'

28 गेंद पर शतक, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने टी20 में मचाई भूकंप जैसी तबाही

गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें NONSENSE तक कह दिया

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने एशिया कप 2025 से श्रेयस अय्यर को बाहर रखने के अपने फैसले पर सफाई भी दी थी. अजीत अगरकर ने कहा था कि श्रेयस की बात करें तो वह किसकी जगह ले सकते हैं? इसमें न तो उनकी गलती है और न ही हमारी. फिलहाल, आप केवल 15 ही चुन सकते हैं. क्रिस श्रीकांत ने अजीत अगरकर के इस बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें NONSENSE तक कह दिया. क्रिस श्रीकांत ने कहा, 'एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, आप कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि वह टीम में किसे रिप्लेस करेगा. मुझे यह बात समझ नहीं आ रही. अगरकर का यह बयान बेतुका है. बिल्कुल बकवास. मैं उनसे सहमत नहीं हू.'

'यह क्या बयान है?'

क्रिस श्रीकांत ने कहा, 'आप शिवम दुबे, रिंकू सिंह और संजू सैमसन को तो टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए कोई जगह नहीं है. यह क्या बयान है? मुझे इसके पीछे का तर्क समझ नहीं आ रहा. इसमें कोई तर्क ही नहीं है.' क्रिस श्रीकांत ने यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल न किए जाने पर भी हैरानी जताई. क्रिस श्रीकांत ने पूछा, 'देखिए, यशस्वी जायसवाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने क्या गलत किया? आप उन्हें टीम से बाहर कैसे रख सकते हैं?'

रोहित शर्मा की जगह श्रेयस अय्यर होंगे भारत के नए वनडे कप्तान? BCCI का शुभमन गिल को NO, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा

बेहतरीन फॉर्म में थे श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम के दावेदारों में शामिल थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाई. श्रेयस अय्यर ने इस साल की शुरुआत में फरवरी और मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए थे. श्रेयस अय्यर के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले हैं. श्रेयस अय्यर ने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. श्रेयस अय्यर ने हाल ही में IPL के 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए थे.