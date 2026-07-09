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तिलक को ड्रॉप करो, संजू को खिलाओ... पूर्व कप्तान ने मैनेजमेंट की लगाई क्लास, बताया जीत का फॉर्मूला

विदेशी दौरों पर टीम इंडिया जीत को तरसती नजर आ रही है. भारतीय टीम की इंग्लैंड दौरे पर लगातार हार का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने भी मैनेजमेंट की सरेआम क्लास लगा दी है. उन्होंने तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाने और तेज गेंदबाजी के खिलाफ उन्हें बचाने पर टीम मैनेजमेंट की क्लास लगाई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:32 PM IST
तिलक को ड्रॉप करो, संजू को खिलाओ... पूर्व कप्तान ने मैनेजमेंट की लगाई क्लास, बताया जीत का फॉर्मूला
Image Credit: Tilak VarmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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