तिलक को ड्रॉप करो, संजू को खिलाओ... पूर्व कप्तान ने मैनेजमेंट की लगाई क्लास, बताया जीत का फॉर्मूला

श्रीकांत ने तिलक वर्मा के प्रदर्शन और टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर तीखा हमला बोला है. श्रीकांत ने तिलक वर्मा को इतनी जल्दी उपकप्तान बनाए जाने और उनके मौजूदा फॉर्म पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, "वह पहले ही उपकप्तान बन चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वह जल्द ही कप्तान भी बन जाएंगे. शायद तिलक वर्मा ने खुद ही रफ्तार और बाउंस को देखकर बाहर जाने से मना कर दिया होगा. तिलक वर्मा पूरी तरह से क्लूलेस दिख रहे हैं. मैं तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को टीम में खिलाना ज्यादा पसंद करूंगा."