तिलक को ड्रॉप करो, संजू को खिलाओ... पूर्व कप्तान ने मैनेजमेंट की लगाई क्लास, बताया जीत का फॉर्मूला

विदेशी दौरों पर टीम इंडिया जीत को तरसती नजर आ रही है. भारतीय टीम की इंग्लैंड दौरे पर लगातार हार का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत ने भी मैनेजमेंट की सरेआम क्लास लगा दी है. उन्होंने तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाने और तेज गेंदबाजी के खिलाफ उन्हें बचाने पर टीम मैनेजमेंट की क्लास लगाई है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी टीम इंडिया की लगातार हार के चलते सवालों के घेरे में हैं.
श्रीकांत ने तिलक वर्मा के प्रदर्शन और टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर तीखा हमला बोला है. श्रीकांत ने तिलक वर्मा को इतनी जल्दी उपकप्तान बनाए जाने और उनके मौजूदा फॉर्म पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, "वह पहले ही उपकप्तान बन चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वह जल्द ही कप्तान भी बन जाएंगे. शायद तिलक वर्मा ने खुद ही रफ्तार और बाउंस को देखकर बाहर जाने से मना कर दिया होगा. तिलक वर्मा पूरी तरह से क्लूलेस दिख रहे हैं. मैं तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को टीम में खिलाना ज्यादा पसंद करूंगा."
उपकप्तान बनने के बाद से तिलक वर्मा का बल्ला शांत रहा है. उन्होंने पिछली कुछ पारियों में 19, 55, 13, 24* और 3 रन बनाए हैं. आयरलैंड के खिलाफ उनकी 55 रनों की पारी को छोड़कर वह किसी भी मैच में मैच जिताऊ योगदान नहीं दे पाए हैं. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने उनका संघर्ष साफ नजर आ रहा है. श्रीकांत का मानना है कि अगर तिलक टीम के मुख्य बल्लेबाज हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
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उन्होंने तिलक वर्मा की वीकनेस बताते हुए कहा, "आप तिलक वर्मा को अपना मुख्य बल्लेबाज और उपकप्तान बनाते हैं. फिर भी, आप उन्हें तेज गेंदबाजी के सामने क्यों बचा रहे हैं? वे उनसे पहले अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेज रहे हैं. यह साफ है कि वे तिलक वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह शॉर्ट-पिच गेंदबाजी के खिलाफ कमजोर हैं. मैं लगातार कह रहा हूं कि उन्हें ड्रॉप किया जाना चाहिए. लेकिन वे उन्हें ड्रॉप नहीं करते."