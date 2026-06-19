वैभव सूर्यवंशी जून के आखिर और जुलाई में आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. ऐसे में वह 15 साल की उम्र में भारत को रिप्रजेंट करने वाले सबसे युवा मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाएंगे. वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू के समय 16 साल और 205 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी. 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के क्रिकेटर और पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी के बीच तुलना करने पर बड़ा बयान दिया है.
कृष्णमाचारी श्रीकांत के मुताबिक उनकी नजर में कोई भी सचिन तेंदुलकर के आस-पास नहीं आ सकता. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना न करें. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं और मेरा मानना है कि यह लड़का वैभव सूर्यवंशी भगवान का बेटा है. इसे ऐसे ही रहने दें. सचिन तेंदुलकर को अकेला छोड़ दें. कोई भी उनके आस-पास नहीं आ सकता.' वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत का समर्थन करते हुए, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने उन्हें टीम इंडिया में जल्दी चुने जाने के बावजूद धैर्य रखने की बात भी कही है.
पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'उस लड़के को बहुत समय चाहिए. आप उसे बहुत बढ़ावा दें. वह ऐसा खिलाड़ी है जो अकेले दम पर मैच जिता सकता है. इसलिए, मेरा मानना है कि उसे बहुत ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए. और मुझे नहीं लगता कि आपको उनके साथ कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए. आइए उन्हें अच्छे से तैयार करें और अगर आप उसे काफी मौके देते हैं और उसे अच्छे से तैयार करते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत शानदार साबित होगा.'
श्रीकांत ने भारत के T20I सेटअप में सूर्यवंशी को शामिल करने का समर्थन किया है, लेकिन उनका मानना है कि उसे प्लेइंग XI में जल्दबाजी में उतारने की बजाय, इंटरनेशनल माहौल से परिचित कराने और नेशनल टीम का हिस्सा बनने के लिए क्या जरूरी है, यह समझने में मदद करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड सीरीज के लिए उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में रहने दें. उन्हें यह समझने दें कि यह इंटरनेशनल क्रिकेट है. मेरा मानना है कि उन्हें टीम के साथ बने रहना चाहिए, भले ही उन्हें प्लेइंग XI में जगह न मिले, क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं और उनका खेलना तय है.'
श्रीकांत ने आगे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आपको छोटी या बड़ी टीमों के बारे में सोचना चाहिए. आखिर में, यह एक बड़ी परीक्षा है. अगर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, तो उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ खेलने दें. अगर आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, तो उन्हें आयरलैंड के खिलाफ खेलने दें. उन पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है. उन्हें अपना स्वाभाविक खेल खेलने का मौका दें.' श्रीकांत के लिए, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं. श्रीकांत ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह कमाल के हैं. उनमें बेहतरीन शॉट खेलने की क्षमता, कमाल की नजर और जबरदस्त रिफ्लेक्स हैं. मुझे लगता है कि वह लड़का भारत के भविष्य के लिए बहुत शानदार है.'