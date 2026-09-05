अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुनी गई टीम से खुश नहीं वर्ल्ड कप विनर क्रिकेटर, सेलेक्शन पर उठाए सवाल, कहा- 'यह एक गलती'

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 13 सितंबर से 17 सितंबर तक खेली जाएगी. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीनों ही मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने मंगलवार को ही अफगानिस्तान के खिलाफ इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारत की फुल-स्ट्रेंथ टीम के सेलेक्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सवाल उठाए हैं. कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि सेलेक्टर्स ने इस सीरीज में ज्यादा युवा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव देने का एक अच्छा मौका गंवा दिया.
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम इंडिया के सेलेक्शन को 'गलती' बताया है. कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में मिली सीरीज हार के बाद सेलेक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करने के बजाय सुरक्षित रास्ता चुना है. भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 और जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था. कृष्णमाचारी श्रीकांत के मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ भारत में होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज युवा और नए खिलाड़ियों को लगातार मौके देने के लिए सही मंच थी. उन्होंने कहा कि ऐसी टीमों के खिलाफ ही नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए, लेकिन हालिया हार के दबाव में भारत ने लगभग अपनी मजबूत टीम ही उतार दी.
1983 वर्ल्ड कप विनर क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली हार के बाद सेलेक्टर्स ने जोखिम लेने से परहेज किया और अफगानिस्तान के खिलाफ फुल-स्ट्रेंथ टीम चुनी. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इसे डर की वजह से लिया गया फैसला बताया है. कृष्णमाचारी श्रीकांत ने यह भी सवाल किया कि जिम्बाब्वे सीरीज में रेगुलर खिलाड़ियों से अलग विकल्पों को आजमाने के बाद सेलेक्टर्स इतनी जल्दी अनुभवी खिलाड़ियों की ओर क्यों लौट आए. उन्होंने कहा कि यह फैसला आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली सीरीज हार के बाद की 'हताशा' को दिखाता है और इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई टीम से काफी मिलता-जुलता है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम चुनी है. श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान हैं. जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भी टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है. जिम्बाब्वे सीरीज में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें एक और इंटरनेशनल सीरीज में मौका मिला है.
जसप्रीत बुमराह का अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज में खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है. नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को भी फिटनेस क्लीयरेंस का इंतजार है. वहीं, हार्दिक पांड्या को रिहैबिलिटेशन के दौरान एक और झटका लगने के बाद टीम में जगह नहीं मिली है. श्रीकांत ने इन खिलाड़ियों को लेकर भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि सिर्फ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिटनेस साबित कर देना पर्याप्त नहीं है. इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी से पहले खिलाड़ी की मैच फिटनेस भी परखी जानी चाहिए. श्रीकांत ने उदाहरण देते हुए कहा कि हर्षित राणा इंग्लैंड गए थे, लेकिन वहां उनकी फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हुए. श्रीकांत के मुताबिक, किसी खिलाड़ी की वास्तविक स्थिति का पता मैच में ही बेहतर तरीके से चलता है. इसलिए फिटनेस टेस्ट के साथ मैच फिटनेस पर भी ध्यान देना जरूरी है. श्रीकांत का कहना है कि असली मुद्दा सिर्फ टीम सेलेक्शन नहीं बल्कि मौके की कीमत है.