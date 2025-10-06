शतक लगाने के बावजूद वनडे टीम से कट गया इस बदनसीब का पत्ता, BCCI पर पूर्व क्रिकेटर ने दागे दनादन सवाल

Team India: टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पत्ता काट दिया है. संजू सैमसन ने अपना पिछला वनडे इंटरनेशनल मैच 21 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक ठोका था. संजू सैमसन ने इस मैच में 114 गेंदों पर 108 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के उड़ाए. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेला गया यह वनडे मैच 78 रन से जीता था. संजू सैमसन इस मुकाबले में 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी.

BCCI पर पूर्व क्रिकेटर ने दागे दनादन सवाल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए संजू सैमसन को वनडे टीम में नहीं चुनने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स की आलोचना की है. BCCI ने 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है.

वनडे टीम से कट गया इस बदनसीब का पत्ता

संजू सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है. ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण उन्हें वनडे टीम में भी शामिल किए जाने की उम्मीद थी. लेकिन, सेलेक्टर्स ने ध्रुव जुरेल पर भरोसा दिखाया और उन्हें केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर के रूप में चुना. कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने संजू सैमसन के बहिष्कार को 'बेहद अनुचित' बताया और इस बात पर जोर दिया कि संजू सैमसन ने 21 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी वनडे मैच में शतक बनाया था.

सेलेक्टर्स पर साधा निशाना

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'यह फिर से बहुत अनुचित है. संजू को टीम में होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी वनडे में शतक लगाया था. हर दिन, हर खिलाड़ी के लिए बदलाव का कारण अलग-अलग रहता है. एक दिन आप उन्हें पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं, तो दूसरे दिन आप उन्हें पारी की शुरुआत करने के लिए भेजते हैं. कभी-कभी आप उन्हें सातवें या आठवें नंबर पर भेजते हैं. ध्रुव जुरेल अचानक कैसे आ गए? संजू अंतिम 11 में शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उन्हें पहला अधिकार दिया जाना चाहिए.'

खिलाड़ियों को भ्रमित कर रहे सेलेक्टर्स

श्रीकांत ने चयन समिति की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे फैसले खिलाड़ियों को भ्रमित करते हैं और उनके आत्मविश्वास को कम करते हैं. श्रीकांत ने आगे कहा, 'लगातार इस तरह के चयन करके, वे (सेलेक्टर्स) खिलाड़ियों को ही भ्रमित कर रहे हैं. यहां तक कि हमें भी हर दिन यह निश्चित नहीं होता कि चयन क्या होगा. हर समय बदलाव और काट-छांट करके, वे (सेलेक्टर्स) खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं.' संजू सैमसन ने 16 वनडे मैचों में 56.67 की बेहतरीन औसत से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है.